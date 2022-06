Behindert der Datenschutz den Kampf gegen Cybercrime?

Wer im Unternehmen mit dem Thema Datenschutz betraut wurde, kennt die Kritik, Datenschutz sei Täterschutz, zu genüge. Dabei ist der Datenschutz grundsätzlich kein Hindernis, wenn es darum geht, kriminelle Aktivitäten aufzudecken. Dem Datenschutz geht es immer darum, die unschuldigen Dritten vor Maßnahmen zu bewahren, die sich auf den Täterkreis beschränken sollten.

Mit der stetigen Zunahme an Cyberattacken und dem offensichtlichen Bedarf, weitaus mehr gegen die Internetkriminalität zu tun, wird es auch noch wichtiger, dass in den Unternehmen auf den Datenschutz geachtet wird.

Das zeigt sich auch auf der großen politischen Bühne, da EU-weit und international neue Vorhaben gestartet werden, die die Abwehr von Cybercrime verbessern sollen.

Ohne Zweifel wird jeder Datenschützer und jede Datenschützerin es begrüßen, wenn Cybercrime eingedämmt wird, allein schon deshalb, weil Cyberattacken und Cyberkriminalität in aller Regel auch den Datenschutz verletzen.

„Cyberkriminelle haben sich in den letzten vier Jahren nicht einfach geschlagen gegeben, sondern ihre Methoden und Techniken an die neue Situation angepasst, insbesondere durch Ransomware-Angriffe“, erklärte zum Beispiel Joseph Carson, Chief Security Scientist und Advisory CISO bei Delinea. „So nutzen sie nun potenzielle Verstöße gegen die DSGVO als Mittel, um Unternehmen zu zwingen, ihre horrenden Lösegeldforderungen zu bezahlen. Und das mit Erfolg: Erstaunliche 83 Prozent der Unternehmen geben laut einer aktuellen Studie zu, Lösegeldforderungen nach Ransomware-Attacken zu bezahlen“.

Die Gefahren für den Datenschutz durch Cybercrime gehen sogar so weit, dass die DSGVO ( Datenschutz-Grundverordnung ) von Internetkriminellen ausgenutzt wird.

Der Kampf gegen Cybercrime erfordert internationale Zusammenarbeit

Bereits im Dezember 2019 verabschiedete die UN-Generalversammlung eine Resolution zur „Bekämpfung der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien für kriminelle Zwecke“. Seit dem wird auf die Schaffung eines neuen internationalen Abkommens zur Cyberkriminalität hingearbeitet

John Brandolino, Direktor für Vertragsangelegenheiten des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung, stellte im Mai 2022 fest, dass es Jahre gedauert habe, bis sich die Vereinten Nationen auf ein Antikorruptionsabkommen geeinigt hätten. „Heute stehen wir am Ausgangspunkt einer weiteren monumentalen Anstrengung in Bezug auf einen anderen Bereich von großer Bedeutung auf der ganzen Welt: Cyberkriminalität“, so Brandolino.

Mehrere Regierungen auf der ganzen Welt nahmen an dem Treffen mit den Vereinten Nationen teil, bei dem sie diskutierten und versuchten, eine gemeinsame Grundlage für den Vertrag zu finden, um die globale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität zu erleichtern.

Laut der Electronic Frontier Foundation, der EFF, „kann der Vertrag, wenn er genehmigt wird, die Strafgesetze umgestalten und die Befugnisse der grenzüberschreitenden polizeilichen Überwachung für den Zugriff auf und die gemeinsame Nutzung von Benutzerdaten stärken, was die Privatsphäre und die Menschenrechte von Milliarden von Menschen weltweit beeinträchtigt“.