Diese Entwicklungen treiben weiter Tape-Backups voran

Vor etwa zehn Jahren kamen Magnetbandspeicher für die Datensicherung allmählich aus der Mode. Festplattenbasierte Backups wurden zum Renner, da sie eine kontinuierliche Datensicherung (Continuous Data Protection) und schließlich eine sofortige Wiederherstellung für virtuelle Maschinen ermöglichen.

Dennoch ist das Magnetband nie ganz verschwunden, und in den letzten Jahren ist das Interesse an diesem Medium wieder gestiegen. Das liegt vor allem daran, dass Magnetbandspeicher Daten offline speichern können, wo sie vor Ransomware geschützt sind. Dennoch bedeutet die Einbeziehung von Magnetbändern in Ihre Datensicherungsstrategie nicht zwangsläufig, dass Sie auf eine veraltete Technologie zurückgreifen müssen. Die Zukunft der Bandsicherung wird weiterhin Wachstum offerieren.

Das Band hat sich weiterentwickelt und bleibt auch in der heutigen Zeit eine praktikable Option. Hier sind einige der wichtigsten Verbesserungen der letzten Jahre.

Die Kapazitäten steigen weiter an Der offensichtlichste Fortschritt in der Bandspeichertechnologie ist die Erhöhung der Kapazität. LTO-8 (Linear Tape Open), das Ende 2017 eingeführt wurde, hat eine Rohdatenkapazität von 12 TB pro Band. Es gibt bereits Spezifikationen für LTO-10 bis LTO-12, die die unkomprimierten Backup-Kapazitäten für Bänder in Zukunft auf bis zu 144 TB erhöhen werden. Die aktuelle Version – LTO-10 – sichert 18 TByte an Daten unkomprimiert und 45 TByte in komprimiertem Zustand. Die Datenübertragungsrate liegt bei 400 MByte/s (ohne Komprimierung) respektive bei bis zu 1.000 MByte/s (mit Komprimierung).

Der ultimative Schutz vor Ransomware? Bänder sind eine gute Wahl, um die Sicherheit und Integrität von Datensicherungen (Backup) zu gewährleisten. Offline gespeicherte Bänder schaffen ein physisches Air Gap, die es Ransomware-Angriffen unmöglich macht, diese Sicherungenzu kompromittieren. Das macht sie jedoch nicht unangreifbar. Obwohl es für Ransomware unmöglich ist, ein Band anzugreifen, das gerade nicht gemountet ist, gibt es andere Möglichkeiten, wie eine Ransomware-Infektion erfolgen kann. Nach gängiger Meinung ist die beste Option zur Wiederherstellung von Ransomware die Wiederherstellung eines Backups, doch diese Empfehlung ist mit einem großen Vorbehalt verbunden. Ein Unternehmen, das von Ransomware angegriffen wurde, muss Maßnahmen ergreifen, um die Ransomware zu neutralisieren, bevor es ein Backup wiederherstellt. Andernfalls könnte das Unternehmen beim Einhängen des Sicherungsbandes auch dieses infizieren, wodurch die Sicherung unbrauchbar würde. Darüber hinaus muss das Backup darauf überprüft werden, ob sich die Schadsoftware nicht bereits bei einer Datensicherung im System befand. Trotz dieses Risikopotenzials bieten bandbasierte Backups einige Sicherheitsvorteile gegenüber festplattenbasierten Backup-Systemen. LTO-Bänder, beginnend mit LTO-3, ermöglichen es, Bänder als WORM-Medien (Write Once Read Many) zu behandeln. Das bedeutet, dass die Ransomware den Inhalt des Bandes nicht verschlüsseln oder löschen kann, selbst wenn ein Sicherungsoperator ein Sicherungsband in ein infiziertes System einlegen würde, da das Band als Nur-Lese-Medium fungiert.

Andere Sicherheitsvorteile Die Möglichkeit, ein LTO-Band als WORM-Medium zu verwenden, kann über den Schutz vor Ransomware hinaus weitere Vorteile bieten. Einige Unternehmen können feststellen, dass die Möglichkeit, schreibgeschützte Backups zu erstellen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erleichtert. Ebenso können schreibgeschützte Medien dazu beitragen, ein Unternehmen besser vor versehentlichem Datenverlust zu schützen, was der eigentliche Sinn eines Backups ist. LTO-Bänder bieten neben ihrer Fähigkeit, als WORM-Medien zu fungieren, weitere Sicherheitsvorteile. Gesetzliche Vorschriften verlangen in der Regel, dass Unternehmen ihre Backups verschlüsseln, und die Bandverschlüsselung wird seit der Veröffentlichung des LTO-4-Standards unterstützt. Auch wenn ein Unternehmen nicht den gesetzlichen Vorschriften unterliegt, kann es von der Möglichkeit profitieren, verschlüsselte Backups zu erstellen. Durch die Verschlüsselung eines Sicherungsbandes schützt sich ein Unternehmen vor Datendiebstahl und -abfluss, wenn zum Beispiel ein wütender Mitarbeiter ein Sicherungsband stiehlt.