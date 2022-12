Wie unterscheiden sich Datenmaskierung und Verschlüsselung?

Es ist wichtig, dass Daten jederzeit sicher sind, ob im Ruhezustand, bei der Verwendung oder bei der Übertragung. Zwei beliebte Methoden zur Verschleierung von Daten sind Datenmaskierung und Datenverschlüsselung.

Obwohl beide Methoden Daten zu Sicherheitszwecken umwandeln, sind sie nicht identisch. Im Folgenden haben wir zusammengefasst, was die beiden Methoden bewirken und wie sie sich vergleichen lassen.

Unter Datenmaskierung versteht man die Umwandlung sensibler Daten in getarnte Daten, die den echten Daten ähnlich sehen. Die Maskierung offenbart keine echten Informationen, so dass sie für einen Angreifer nutzlos sind, wenn sie abgefangen werden.

Was ist Datenmaskierung und wie funktioniert sie?

Mit der On-the-fly-Datenmaskierung können Entwicklungsteams schnell eine kleine Teilmenge der Produktionsdaten lesen und maskieren, um sie in einer Testumgebung zu verwenden.

Dynamische Datenmaskierung wird in Echtzeit angewandt, um rollenbasierte Sicherheit zu bieten - zum Beispiel, indem maskierte Daten an einen Benutzer zurückgegeben werden, der nicht die Berechtigung hat, die echten Daten zu sehen.

Abweichung wendet eine Varianz auf Zahlen- oder Datumsfelder an. Sie wird häufig verwendet, um Finanz- und Transaktionsinformationen zu maskieren.

Scrambling ordnet alphanumerische Zeichen willkürlich an, um den ursprünglichen Inhalt zu verschleiern.

Was ist Datenverschlüsselung und wie funktioniert sie?

Die Verschlüsselung gilt als ultimativer Schutz zur Gewährleistung der Sicherheit und des Datenschutzes von Daten. Sie bietet Vertraulichkeit im Rahmen der Sicherheitsdreiklangs von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Gehen verschlüsselte Daten verloren, werden sie gestohlen oder wird unbefugt darauf zugegriffen, bleiben sie wertlos.

Für die Daten (Klartext) werden ein Verschlüsselungsalgorithmus und ein Verschlüsselungsschlüssel verwendet. Nach der Verschlüsselung erscheinen die verschlüsselten Daten (Chiffretext) verschlüsselt und unlesbar. Um den Chiffretext wieder als Klartext anzuzeigen, müssen die Daten mit dem richtigen Verschlüsselungscode entschlüsselt werden. Die Verschlüsselung schützt Daten im Ruhezustand und bei der Übertragung. Beispiele für ruhende Daten sind Daten, die in einer Datei, einer Datenbank oder auf Sicherungsbändern gespeichert sind. Daten werden übertragen, wenn sie an einen anderen Ort gesendet werden, zum Beispiel über ein Netzwerk an ein anderes Gerät.

Die am häufigsten verwendeten Verschlüsselungsmethoden sind symmetrische und asymmetrische Verfahren:

Symmetrische Chiffren verschlüsseln und entschlüsseln Daten mit demselben geheimen Schlüssel und schützen Daten im Ruhezustand. AES-128 und AES-256 werden zur Sicherung sensibler Daten verwendet, da sie als sicher gegen Brute-Force-Angriffe gelten. AES-256 ist zwar deutlich stärker als AES-128, erfordert aber mehr Rechenleistung und ist langsamer. Wenn Leistungsaufnahme oder Latenzzeit ein Problem darstellen, wie zum Beispiel bei mobilen oder IoT-Geräten, ist AES-128 die bevorzugte Option.

Bei der asymmetrischen Verschlüsselung werden zwei voneinander abhängige Schlüssel verwendet: ein öffentlicher und ein privater. Wenn Daten mit einem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt werden, kann nur der zugehörige private Schlüssel sie entschlüsseln und umgekehrt. RSA ist die beliebteste asymmetrische Verschlüsselung. Sie ist ideal, um Daten zu schützen, wenn sie über Vertrauensgrenzen hinweg übertragen werden. Da RSA ressourcenintensiv ist, werden die Daten oft mit AES verschlüsselt, wobei nur der AES-Schlüssel durch RSA-Verschlüsselung geschützt wird.

Sensible Daten sollten immer verschlüsselt bleiben, auch wenn sie verarbeitet und analysiert werden. Für Softwareentwickler und Datenwissenschaftler kann es jedoch schwierig sein, mit verschlüsselten Daten zu arbeiten. Grundlegende Aufgaben können nur schwer ausgeführt werden. Beispielsweise können Sie Benutzer nicht nach dem Alter filtern, wenn ihre Geburtsdaten verschlüsselt sind.