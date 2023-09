Wie man die Kontrolle über API-Wildwuchs zurückgewinnt

Unkontrolliert kann ein großes Portfolio von APIs schnell zu einem Problem – und einer kostspieligen Belastung – für Unternehmen werden. Ohne eine klar definierte API-Strategie und Standardisierung können Anwendungen leicht außer Kontrolle geraten und zu einem API-Wildwuchs führen.

Wenn es zu einem API-Wildwuchs kommt, können sich Ineffizienzen wie doppelter Entwicklungsaufwand für redundante Anwendungsfunktionen einschleichen, was höhere Investitionen für die Wartung erfordert und die Komplexität des Systems erhöht. Die Notwendigkeit der Abwärtskompatibilität für viele Verbraucher kann immens komplex und teuer sein. Multiple Sources of Truth können auch zu Datenkonflikten führen, was zu schlechten Erfahrungen und Unklarheiten führt, die die Akzeptanz verringern können.

In diesem Artikel gehen wir auf einige übergreifende Strategien ein, die Softwareteams anwenden können, um die Ausbreitung von APIs zu verhindern oder bei Bedarf die Kontrolle über ein bereits schlecht verwaltetes API-Portfolio zurückzugewinnen.

Beurteilen Sie das Ausmaß der Auswirkungen Die Verwaltung einer unkontrollierten Ausbreitung von APIs erfordert gezielte Anstrengungen von Softwareteams, um sicherzustellen, dass sie die Gesamtkomplexität, die Kosten für Änderungen und die Notfallwartung auf ein Minimum beschränken können. Der Kampf gegen den API-Wildwuchs beginnt mit der Bestimmung des Gesamtumfangs der Auswirkungen einer API auf den Betrieb und den Ressourcenverbrauch. Häufig können APIs mit Softwareeinheiten sowohl innerhalb als auch außerhalb der Unternehmensgrenzen interagieren. Der Einflussbereich der APIs ist oft begrenzt, wenn die Anwendungen, ob intern oder extern, explizit mit ihnen integriert sind. Öffentlich verfügbare APIs können einen deutlich höheren Grad an Verwaltungskomplexität aufweisen. Neben der Klassifizierung nach dem Umfang der Auswirkungen – die eine beliebige Anzahl von Komponenten und Endpunkten außerhalb der Kontrolle des Unternehmens umfassen können – kann eine einzelne öffentliche API oft mehrere Datenformate, Sicherheitsstandards und Kommunikationsprotokolle umfassen. Daher ist es unerlässlich, das Ausmaß der Fragmentierung während der Vertrags- und Protokollimplementierung zu ermitteln. Umgang mit APIs bei der Migration Manchmal müssen APIs im Laufe ihres Lebenszyklus zwischen Systemen migriert werden. Um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen, müssen die Softwareteams die APIs vor der Migration vorbereiten, um sicherzustellen, dass sie ihren gewünschten Zustand beibehalten. Um Übergangsprobleme zu vermeiden, kann es auch erforderlich sein, die Migration so zu kalibrieren, dass die APIs im Laufe der Zeit langsam und nicht in großen Mengen migriert werden. Es gibt einige grundlegende Techniken zur Versionierung von APIs, die sich in diesem Zusammenhang als nützlich erweisen können, zum Beispiel die Möglichkeit für Kunden, auf neuere Versionen zu migrieren, während die älteren Verträge veraltet sind. Teams können auch zugängliche Bibliotheken für beliebte Laufzeiten erstellen, Kompatibilitätsschichten für neuere APIs einrichten oder verbraucherspezifische Funktions-Flags hinzufügen, um eine nahtlose Migration zu unterstützen.