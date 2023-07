Wie man Performance-Probleme in Python angeht

Python hat oft einen schlechten Ruf, was die Leistung angeht. Hier eine typische Diskussion zwischen einem Python-Entwickler und einem Kritiker:

Kritiker: Python ist nicht so schnell wie Java.

Fan: Doch, ist es. Sehen Sie sich diesen Benchmark an.

Kritiker: Der zählt nicht, weil es ein Single-Thread ist.

Fan: OK, sehen Sie sich diesen Multithreading-Benchmark an.

Kritiker: Es gibt nicht genug CPU-Kerne in diesem Benchmark.

Fan: Gut. Sehen Sie sich diesen Benchmark an.

Kritiker: Der zählt nicht, weil er eine C-Bibliothek verwendet.

Fan: Na und?

Dieses Hin und Her ignoriert oder verharmlost echte Probleme, die darüber entscheiden, wie man Probleme löst und die Arbeit erledigt.

Tatsache ist, dass Python eine gute Wahl für Nicht-Informatiker ist, die für Aufgaben in mathematischen und wissenschaftlichen Bereichen programmieren müssen. Eine Vielzahl von gut getesteten Python-Bibliotheken wurde entwickelt, um eine Leistung zu erzielen, die es mit anderen Programmiersprachen aufnehmen kann.

Python versus Java: Äpfel und Birnen Python ist eine dynamisch typisierte Sprache. Sie wird oft mit Java verglichen, das eine statisch typisierte Sprache ist. Dynamische Typisierung bedeutet, dass die Typüberprüfung in Python häufig während der Ausführung des Programms erfolgt. Java führt die gesamte Typüberprüfung zur Kompilierzeit durch. Wenn es eine nennenswerte Menge an Typüberprüfung gibt, ist es unangemessen, Python mit einer statisch typisierten Sprache zu vergleichen. Sie machen absichtlich unterschiedliche Dinge zur Laufzeit, auch wenn sie denselben Algorithmus implementieren. Abbildung 1: Dynamisch typisierte Sprachen wie Python führen eine Typüberprüfung zur Laufzeit durch, was die Leistung im Vergleich zu statisch typisierten Sprachen wie Java beeinträchtigen kann. Gleichzeitig ist die Behauptung eines Python-Programmierers, dass es keine Leistungseinbußen gibt, unsinnig. Das gilt nur für Fälle, in denen die Typüberprüfung auf ein Minimum reduziert wurde, was in der Praxis nicht der Fall ist. Ein Python-Programmierer sollte sich auf die Vorteile der dynamisch typisierten Sprache konzentrieren und darlegen, warum er der Meinung ist, dass die Kosten für die Laufzeitleistung es wert sind. Einige Beispiele sind: schnellere Entwicklung

weniger ausführlicher Code

leichter zu erlernen

leichtere Verarbeitung von Daten Über die Bedeutung – und den Wahrheitsgehalt – all dieser Argumente lässt sich streiten. Befürworter von statisch typisierten Sprachen können ihre eigene Liste von Argumenten vorlegen, warum ihre Sprache besser ist. Python-Entwickler sollten sich auf diese Unterschiede konzentrieren und nicht auf die Ausführungsgeschwindigkeit, um einen Vergleich zu ermöglichen. Nicht-Informatiker finden dynamisch typisierte Sprachen einfacher zu erlernen und damit zu arbeiten als statisch typisierte Sprachen. Solange die Leistung angemessen ist, sollten sie eine dynamisch typisierte Sprache als Hilfsmittel für eine bestimmte Aufgabe wählen. Python eignet sich für fast jeden besser, der nicht programmiert, im Vergleich zu statisch typisierten Sprachen wie Java, C, C++ oder C#. Wenn es Zweifel an der Leistungsfähigkeit dynamisch typisierter Sprachen gibt, stellen Sie ChatGPT zwei Fragen: Wie lese ich eine csv-Datei in Java?

Wie lese ich eine csv-Datei in Python? Vergleichen Sie die Erklärungen, und es ist klar: Python ist leichter umzusetzen für Nicht-Programmierer und Anfänger.

Multithreading und Pythons globale Interpretersperre Die globale Interpretersperre (Global Interpreter Lock, GIL) in Python ermöglicht es dem Interpreter, Speicher oder Python-Objekte einfach und sicher zu verwalten. Allerdings verursacht GIL bei bestimmten Anwendungstypen Leistungsprobleme, da sie nur die gleichzeitige Ausführung von Python-Code durch einen Thread erlaubt. Abbildung 2 veranschaulicht das Problem mit der GIL in einer Anwendung mit zwei Threads, die auf einer CPU mit zwei Kernen laufen. Abbildung 2: Die globale Interpretersperre von Python führt zu Leistungsproblemen beim Umgang mit mehreren Threads und Multicore-CPUs. Das praktische Ergebnis der GIL ist, dass Python nur die Hälfte der CPU mit zwei Kernen und ein Viertel der Verarbeitungsleistung bei CPUs mit vier Kernen nutzt. Moderne CPUs haben oft viel mehr Kerne, was das Problem verschärft. Nicht alle Python-Interpreter sind auf eine GIL angewiesen, aber der beliebteste Python-Interpreter, CPython, tut dies. Viele Leute haben dafür plädiert, GIL in Python 3.0 zu entfernen, da es ohnehin zu anderen Änderungen kommen würde. Hier ist, was Python-Schöpfer Guido van Rossum im Jahr 2007 sagte: „Ich würde eine Reihe von Patches in Py3k nur dann begrüßen, wenn die Leistung für ein Single-Thread-Programm (und für ein Multi-Thread-Programm, das aber I/O-gebunden ist) nicht abnimmt.“ Das Ersetzen der GIL durch andere Mechanismen zur Handhabung von Referenzierungszählung, Garbage Collection und Speicherverwaltungsaufgaben wird Single-Thread-Programme, die an die CPU gebunden sind, ausbremsen. Python hat also immer noch die GIL, obwohl es Bestrebungen (PEP 703) gibt, sie zu deaktivieren.

Überwindung der GIL zur Verbesserung der Leistung von Python Es gibt einige Möglichkeiten für Python-Programmierer, das GIL-Problem zu umgehen. Eine Möglichkeit besteht darin, mehrere Prozesse anstelle von mehreren Threads laufen zu lassen. Dadurch können mehrere Kerne gleichzeitig Python-Code ausführen. Allerdings entsteht dabei in der Regel ein Overhead durch redundantes Laden von Daten und Kommunikation zwischen den Prozessen. Außerdem kann dies die Komplexität der Anwendung erhöhen, was einige der Vorteile einer dynamisch typisierten Sprache zunichte macht. Eine andere Möglichkeit, wie Python-Programme mehrere Kerne nutzen können, ist die Verwendung von C-Bibliotheken auf Threads, die nicht durch die GIL begrenzt sind. Hier kommt die Kritik „die eigentliche Arbeit wird in C erledigt“ her. Abbildung 3: Um Leistungsprobleme bei der Verwendung mehrerer Kerne zu vermeiden, können Python-Programme C-Bibliotheken in Threads für die numerische Verarbeitung auf niedriger Ebene verwenden. Die meisten Entwickler verwenden Bibliotheken, die sie nicht selbst geschrieben haben, und wissen nicht, in welcher Sprache die Bibliotheken geschrieben sind, oder es ist ihnen egal. Python-Entwickler sollten genauso vorgehen – wenn eine Bibliothek hilft, X besser zu machen, dann sollte man sie benutzen. Die anwendungsspezifische Logik wird immer noch in Python geschrieben und ist auch für Nicht-Informatiker leicht zu verstehen. Die Verwendung einer C-Bibliothek für die numerische Verarbeitung auf niedriger Ebene unterscheidet sich nicht von der Verwendung einer Java-Bibliothek zur Implementierung der HTTP-Verarbeitung auf niedriger Ebene eines API-Servers. Etwas vom Anwendungscode Getrenntes muss die notwendige, wiederholbare und schwierige Arbeit ausführen, und der Anwendungscode kontrolliert, wie diese Arbeit ausgeführt wird. Die Java-HTTP-Bibliothek verwendet die Java-Laufzeitumgebung (JRE), die ihrerseits native, in C geschriebene Methoden verwendet. Es kann vorkommen, dass Sie Python-Anwendungscode in C implementieren müssen. Das ist vielleicht nicht ideal oder einfach, aber es ist eine vernünftige Lösung für Situationen, in denen die GIL einen Engpass darstellt. In der Regel kann es sich um eine einfache Implementierung eines Algorithmus handeln, während die Komplexität der Anwendung im Python-Code verbleibt.