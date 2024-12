Wie Threat Hunting im Detail funktioniert

Früherkennung ist ein bewährtes Mittel, um unerwünschte Folgen zu minimieren. Das ist eine Binsenweisheit im Gesundheitswesen, wo Tests Probleme erkennen können, solange sie noch behandelbar sind, und das gilt auch für die Cybersicherheit.

Es gibt zwar Hunderte von Tools, die versuchen, schädliche Aktivitäten passiv zu erkennen und zu melden, aber auch eine proaktive Untersuchung kann von großem Nutzen sein. Eine frühzeitige Warnung bietet die Chance, die „Kill Chain“ des Angreifers zu unterbrechen (das heißt seinen Weg zur Verwirklichung seiner Ziele), bevor es zu spät ist.

Wie erreichen wir also diese proaktive Erkennung? Ein primärer Mechanismus ist die Bedrohungssuche – das Threat Hunting.

Was ist Threat Hunting? Threat Hunting (Bedrohungsjagd) ist eine Strategie zur aktiven Untersuchung der Technologieumgebung eines Unternehmens, um nach Hinweisen auf Angreiferaktivitäten zu suchen. Die passive Alarmierung ist zwar wertvoll, hat aber ihre Grenzen. So können beispielsweise raffinierte Angreifer ihre Aktivitäten heimlich durchführen, was passive Erkennungssysteme möglicherweise nicht erkennen. Auch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Arten von Angriffen entdeckt werden, geringer als andere. Die Angreifer können zum Beispiel so genannte „living-off-the-land“-Techniken wie dateilose Malware verwenden. Diese Techniken sind schwieriger zu erkennen, da sie keine Artefakte im Dateisystem erzeugen, was den Angreifern Raum und Zeit zum Handeln gibt. Mit proaktiven Sicherheitsmaßnahmen können Teams Instrumente entwickeln, die den Technikern ein Maß an Transparenz bieten, dass sie in die Lage versetzt, aktiv nach Angreiferaktivitäten zu suchen. Sie gehen von der Annahme aus, dass das Unternehmen bereits kompromittiert sein könnte. Von dort aus untersuchen sie mit Hilfe von Tools ihre IT-Umgebung auf Anzeichen, die Hypothesen darüber bestätigen oder widerlegen, wie und wo eine solche Kompromittierung stattgefunden haben könnte. Es sei darauf hingewiesen, dass sich der Threat-Hunting-Ansatz von dem verwandten Konzept der Threat Intelligence unterscheidet. Die Bedrohungsjagd bezieht sich auf die Suche nach Bedrohungen in der Umgebung. Im Gegensatz dazu bezieht sich „Threat Intelligence“ auf die Beschaffung von Informationen über diese Bedrohungen. Diese Informationen können Details über kriminelle Gruppen, Nationalstaaten, Hackergruppen und andere bösartige Akteure sowie deren Motivationen, verwendete Tools und Techniken, laufende Kampagnen und so weiter enthalten. Es kann sich auch um spezifische Informationen über Aspekte handeln, nach denen Sie Ausschau halten können, um festzustellen, ob Angreifer in Ihrer IT-Umgebung zugange sind. Bedrohungsdaten sind ein leistungsfähiges Werkzeug und ein nützliches unterstützendes Element eines Programms zur Bedrohungsjagd, aber die beiden sollten nicht miteinander verwechselt werden.

Die Arten des Threat Hunting Wie geht man also auf Bedrohungsjagd? Auf allgemeiner Ebene gibt es einige verschiedene Ansätze. Strukturierte Bedrohungsjagd. Dazu gehört eine systematische Untersuchung der Umgebung auf der Grundlage von Angreifertechniken. Dies erfordert ein gründliches Verständnis der Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs), die Angreifer bei ihren Aktivitäten einsetzen. Bei einem solchen Ansatz könnte ein Unternehmen auf Kataloge von Angreifertechniken zurückgreifen, wie sie im Mitre ATT&CK-Framework aufgeführt sind, um Hinweise auf ein Eindringen zu finden. Bei der strukturierten Bedrohungsjagd (Structured Threat Hunting) werden diese gängigen Angreifer-Toolkits und -Methoden ausgewertet, um festzustellen, ob ein böser Akteur diese Methoden verwendet hat, um Ihre Umgebung zu kompromittieren. Unstrukturierte Bedrohungsjagd. Der unstrukturierte Threat-Hunting-Ansatz ist an einen bestimmten Auslöser geknüpft. Bei diesem Ansatz beginnt das Unternehmen mit der Suche nach Kompromittierungsindikatoren (Indicators of Compromise, IOCs). Ein IoC bezieht sich auf ein bestimmtes, identifizierbares Artefakt, das ein Angreifer hinterlassen hat; das Überbleibsel ist ein Nebenprodukt der Hacking-Aktivität. Schauen Sie sich die Aktivitäten unmittelbar vor und nach der Erstellung des IoC an. Das Vorhandensein einer verdächtigen Datei oder eines verdächtigen Skripts, Änderungen am Dateisystem oder an der Registrierung eines Hosts oder das Vorhandensein bekannter bösartiger IP-Adressen in Protokolldateien sind Beispiele für einen solchen Marker. Situative Bedrohungsjagd. Dies bezieht sich auf die Anwendung einer verstärkten Prüfung auf Ressourcen mit dem höchsten Risiko. Wenn beispielsweise eine bestimmte Anwendung oder ein bestimmter Geschäftsprozess als besonders risikoreich eingestuft wird, konzentrieren sich die Techniker, die einen solchen Ansatz verfolgen, auf diese risikoreichen Ressourcen (Situational Threat Hunting). Der Ansatz kann auch kontextabhängig sein. So könnte eine Organisation, die eine starke Position zu einem politischen Thema einnimmt, einem größeren Risiko durch Hacktivisten ausgesetzt sein. Ein Anbieter kritischer Infrastrukturen könnte je nach geopolitischen Ereignissen mehr oder weniger gefährdet sein.

Die Schritte der Bedrohungsjagd Nachfolgend betrachten wir typische Elemente, die zu eine Bedrohungsjagd gehören können. Es gibt kein einheitliches, verbindliches Verfahren. Die Anleitungen, auf die Sie möglicherweise stoßen, stimmen nicht immer darin überein, wie viele Schritte es gibt, wie diese Schritte aussehen, in welcher Reihenfolge sie auszuführen sind und so weiter. Die Schritte liegen ganz in Ihrem Ermessen, je nachdem, was für Ihr Team und Ihr Unternehmen sinnvoll ist. Für diese Betrachtung sollten wir uns die folgenden grundlegenden Schritte ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, worum es geht: Stellen Sie Hypothesen auf. Entwickeln Sie zunächst eine Hypothese darüber, wie sich Angreifer Zugang zu Ressourcen verschaffen könnten. Ihre Hypothese könnte auf den TTPs der Angreifer oder den Bereichen der Organisation beruhen, in denen Sie die meisten Schwachstellen vermuten. Testen Sie eine Hypothese. Verwenden Sie Protokolle, SIEM oder Protokoll-Aggregatoren, Traffic-Analysatoren, Extended Threat Detection and Response (XDR) und andere Tools, um Signale über die zugrunde liegende Umgebung zu sammeln. Testen Sie anhand dieser Informationen Ihre Hypothese. Dies könnte in zwei Phasen erfolgen - einer Forschungsphase und der Identifizierung eines auslösenden Ereignisses -, aber in der Praxis finden diese Phasen oft zusammen statt. Wenn Sie beispielsweise Daten über das zugrundeliegende Umfeld sammeln, können Sie eine Reihe potenzieller Auslöser in Betracht ziehen und dann ausschließen. Abbildung 1: Bei einem Sicherheitsvorfall ist das Zusammenspiel von SIEM, SOAR und XDR hilfreich. Untersuchung. Verfolgen Sie als Nächstes die Ereignisse, die zum und vom Auslöserpunkt führen. Untersuchen Sie, ob die verfügbaren Signale auf einen böswilligen Bedrohungsakteur, eine versehentliche Aktion eines Benutzers, eines Administrators oder einen bösartigen Prozess schließen lassen. Es könnte sich auch um etwas ganz anderes handeln, beispielsweise um ein normales Verhalten, das auf den ersten Blick verdächtig erscheint. Reagieren. Wenn die Aktivität als böswillig eingestuft wird, müssen Sie die Bedrohung abwehren und die Reaktion auf den Vorfall oder ein anderes Verfahren einleiten.