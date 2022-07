Bedrohungen für Multi-Cloud-Umgebungen erkennen und stoppen

Heute nutzt nahezu jedes Unternehmen die Cloud. Fast alle Betriebe über einer bestimmten Größe greifen sogar auf mehrere Cloud-Umgebungen zu. Will heißen, sie nutzen in irgendeiner Ausprägung die Multi Cloud. Das macht aber auch ihre Absicherung zu einer neuen Herausforderung für alle Beteiligten.

Es gibt mehrere Gründe, warum der Schutz der Multi Cloud so schwierig ist. Zu den wichtigsten gehört, dass verschiedene Cloud-Umgebungen in der Regel auch unterschiedliche Sicherheitsarchitekturen verwenden. Erschwerend kommen eine mangelnde Transparenz zwischen den Umgebungen und meist komplett anders aufgebaute Tools zur Verwaltung und zu ihrem Schutz hinzu.

Die gute Nachricht ist, dass bereits das Wissen um diese logistischen Herausforderungen eine große Hilfe bei der Planung einer sicheren Gesamtumgebung ist. Eine der besten Möglichkeiten zur Absicherung von Multi-Cloud-Strukturen liegt zudem im Threat Hunting.

Im Folgenden werfen wir einen Blick auf Cloud-basierte Nutzungsfälle zur Bekämpfung von Bedrohungen. Außerdem gehen wir auf die logistischen Schwierigkeiten der Multi Cloud ein und beschreiben, welche neuen Komplexitäten sich daraus ergeben. Zuletzt erläutern wir, wie Sie am besten mit diesen Herausforderungen umgehen.

Genau dieses Vorgehen lässt sich auch in einer Cloud-Umgebung anwenden. Der Unterschied liegt dabei nur in der Art, wie Sie an die Informationen kommen, die Sie für die Untersuchungen und die Tools zur Reaktion auf Angriffe benötigen, und wie Sie diese Daten analysieren.

Damit ist Threat Hunting ein großer Schritt nach vorne bei der Bekämpfung von Cyberbedrohungen. In der Vergangenheit ist es häufig vorgekommen, dass besonders fortgeschrittene Angreifer die zu ihrer Entdeckung eingesetzten Maßnahmen umgehen konnten, so dass keine Alarme ausgelöst wurden. Beim Einsatz von Threat Hunting ist das ganz anders. Durch das permanente Achten auf Hinweise für eine bereits erfolgte Infiltration durch Angreifer in einem Netzwerk können Unternehmen tatsächlich erfolgte Attacken leichter identifizieren und die Angreifer stören, bevor sie ihre Ziele erfolgreich umsetzen können.

Die Multi Cloud macht das alles noch viel komplexer

Aus logistischer Sicht macht die Multi-Cloud das Threat Hunting nicht gerade leichter. Abbas Kudrati, Binil Pillai and Chris Peiris haben die Probleme in ihrem Buch „Threat Hunting in the Cloud: Defending AWS, Azure and Other Cloud Platforms Against Cyberattacks“ beschrieben:

“Wenn Unternehmen von einer physischen Infrastruktur oder einer reinen On-Premises-Infrastruktur zu einer Cloud-Umgebung migrieren, wird das Threat Hunting zu einer weit größeren Herausforderung. Das liegt vor allem an Schwierigkeiten mit der Compliance sowie der Transparenz der angewendeten Konfigurationen, mit entfernt untergebrachten Datenquellen und Infrastrukturen, grundlegenden Sicherheitsfunktionen und der Zahl der eingesetzten APIs (Application Programming Interfaces). Kurz und bündig gesagt, erfordert Threat Hunting dann mehr Aufmerksamkeit, wenn sich die Angriffsoberfläche vergrößert.”

Was die Autoren damit sagen wollen, ist, dass die Analysten mehr Informationen und ein besseres Training benötigen, wenn sie nach Bedrohungen in der Multi Cloud suchen sollen. Das liegt daran, dass sie nicht nur die benötigten Tools verstehen und nutzen müssen, sondern auch die verschiedenen Sicherheitsmodelle, Architekturen, Technologie-Stacks und anderen Elemente, die nicht nur von ihrer eigenen Organisation eingesetzt werden, sondern auch von den Cloud-Providern und anderen beteiligten Anbietern.

Threat Hunting in der Multi Cloud erhöht den benötigten Aufwand also erheblich. Hier werden noch mehr Tools, Konzepte, APIs und Datenquellen benötigt. Analysen über mehreren Umgebungen hinweg und das Korrelieren von Daten müssen ebenso mit einbezogen werden. Stellen Sie sich das am besten wie ein Gespräch mit drei Teilnehmern vor, an dem zum Beispiel ein On-Premises-Nutzer, ein Anwendungs-Frontend in einer PaaS-Umgebung (Platform as a Service) und eine Backend-API in einer virtuellen Maschine (VM) in einer IaaS-Umgebung (Infrastructure as a Service) teilnehmen. Die Entscheidung darüber, ob eine bei dieser Kommunikation gemachte Aussage zutrifft, erfordert die Überprüfung unterschiedlicher Protokolle und diverser Monitoring-Tools in den verschiedenen Umgebungen. Der Aufwand ist damit weit höher als bei einer Kommunikation, an der nur zwei Personen teilnehmen.