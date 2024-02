Was bei der Sicherheit virtueller Umgebungen zu beachten ist

Da erfolgreiche Angriffe verheerende Folgen haben können, ist es wichtig zu wissen, wo bei virtuellen Umgebungen Schwachstellen auftreten können. Dies beinhaltet auch die Beschäftigung mit den verschiedenen Möglichkeiten zur Absicherung. Wir haben nachfolgende potenzielle Bedrohungen für VMs zusammengefasst und bieten Informationen zur Auswahl von Sicherheits-Tools.

Auswahl eines Tools zur Absicherung virtueller Umgebungen

Die Strategie für die Auswahl eines Sicherheits-Tools hängt von den Bedürfnissen Ihres Unternehmens und Ihren bisherigen Investitionen ab.

Einen Anbieter auswählen

Wenn Sie bereits über ein robustes Sicherheitssystem verfügen, das Viren- und Malware-Schutzsoftware sowie Firewalls umfasst, sollten Sie eine spezialisierte Sicherheitssoftware für die Virtualisierung in Erwägung ziehen, um Ihre vorhandene Einrichtung zu ergänzen. Da die Einführung eines neuen Produkts mit zusätzlichen Verwaltungs- und Betriebskosten verbunden ist, kann die Wahl zwischen Optionen von Anbietern, mit denen Sie bereits zusammenarbeiten, die Entscheidung erleichtern.

Wenn Sie einen einzigen Anbieter bevorzugen oder ein größeres Sicherheitspaket verwenden, dann kennen Sie bereits die möglichen Einschränkungen dieses Anbieters. Wenn Sie hingegen bereits Sicherheitsprodukte von verschiedenen Anbietern verwenden, sollte es kein Problem sein, ein weiteres Produkt zu dieser Sammlung hinzuzufügen.

Cloud oder On-Premises?

Was für die Auswahl des Anbieters gilt, trifft entsprechend für SaaS- und On-Premises-Optionen zu. Wenn Sie derzeit Workloads in der Cloud ausführen, ist es sinnvoll, nur SaaS-Tools in Betracht zu ziehen. Befindet sich Ihre Infrastruktur jedoch noch vor Ort oder ist Ihre Cloud-Migration erst in der Planungsphase, können Sie entweder lokale oder SaaS-Optionen in Betracht ziehen.

Es gibt zwar noch Optionen für Vor-Ort-Lösungen, aber die meisten Anbieter konzentrieren sich aufgrund der Effizienz und Skalierbarkeit der Cloud zunehmend auf SaaS. Die Vor-Ort-Lösung wird nicht morgen verschwinden, aber es ist wahrscheinlich, dass die Vor-Ort-Optionen bereits ein Auslaufdatum haben, da immer mehr Unternehmen ein abonnementbasiertes Modell wählen.