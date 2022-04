Tipps für die Umsetzung einer IT-Risikobewertung

Eine Risikobewertung (Risk Assessment) und eine Business-Impact-Analyse (BIA) sind wichtige Unterlagen in einem Disaster-Recovery-Plan.

Während die beiden Prozesse oberflächlich betrachtet ähnlich angelegt zu sein scheinen, bedienen sie tatsächlich jeweils eine andere geschäftskritische Aufgabe. Während eine BIA dabei hilft, die besonders geschäftskritischen Prozesse eines Unternehmens zu identifizieren und die möglichen Auswirkungen einer Unterbrechung dieser Prozesse beschreibt, kümmert sich eine Risikobewertung um die internen und externen Situationen, die die geschäftskritischen Prozesse negativ beeinflussen könnten. Eine Risikoeinschätzung prüft die Wahrscheinlichkeit jeder möglichen Krise, die sich auf ein Unternehmen auswirken könnte.

Im weiteren Verlauf des Artikels erklären wir, wie man eine Risikoanalyse vorbereitet und wie man natürliche und von Menschenhand produzierte Gefahren erkennt und auf sie reagiert. Unternehmen können im Anschluss die freie Vorlage für eine IT-Risikoeinschätzung an ihre Situation anpassen, um so ihren Disaster-Recovery-Plan zu erstellen.

Sobald die IT-Teams relevante Risiken analysiert und ihnen einen bestimmten Wert zugewiesen haben, können sie dann geeignete Strategien nur für die höchsten Risiken prüfen oder alle Risikokategorien anwenden. Der Plan für die Risikobewertung hängt von dem Interesse des Managements an allen Risikokategorien ab – also von seinem Willen, sich mit allen Risiken zu befassen. Diese Risikobereitschaft hängt davon ab, wieviel Risikomanagement man akzeptieren möchte, weshalb die Antworten sich von Unternehmen zu Unternehmen unterscheiden werden. Die Risikostrategien können später von den DR-Teams verwendet werden, um Strategien für Business Continuity und DR (BC/DR) zu entwickeln.

Diese Quellen können dabei helfen, das wahrscheinliche Auftreten von bestimmten Ereignissen als auch die Ernsthaftigkeit von aktuellen Ereignissen näher zu bestimmen. Man kann gewisse Ereignisse aus der Liste herausnehmen, wenn so gut wie keine Chance besteht, dass sie sich ereignen werden. Man muss sich zum Beispiel nicht besonders auf Erdbeben vorbereiten, wenn zuständige Karten anzeigen, dass der eigene Firmensitz sich nicht innerhalb oder in der Nähe einer Erdbebenzone befindet. Sie können diese Vorlage für Risk Assessment nutzen , um potenzielle Bedrohungen für das eigene Unternehmen aufzulisten und näher zu bestimmen.

Projektmanager und ihr Team sind in der Regel mit Risikobewertungen und Plänen für Risikomanagement beauftragt. Bei Maßnahmen, die in Zukunft auf dieser Ebene durchgeführt werden müssen, kann zusätzliches Personal einbezogen werden.

Bedrohungen und Schwachstellen

Eine Risikoanalyse umfasst die Identifizierung eines Risikos, die Bewertung der Wahrscheinlichkeit eines solchen Risikos und die Definition, wie ernsthaft die Konsequenzen des Ereignisses sein werden. Es wird auch sinnvoll sein, eine Aufstellung der Schwachstellen zu erstellen, womit sich Situationen identifizieren lassen, in denen sich das Unternehmen einem erhöhten Risiko aussetzen würde, wenn es nicht bestimmte Aktivitäten ergreift. Ein Beispiel wäre das erhöhte Risiko durch Viren, wenn man keine aktuelle Antivirus-Software einsetzt.

Schließlich sollten die Ergebnisse der Risikoanalyse in einem Report für das Management zusammengefasst werden, inklusive mit Empfehlungen für entschärfende Maßnahmen.

Abhängig von der Anzahl an Auswirkungen, Anzeichen und Konsequenzen wird sich das Niveau an Details in einer Risikobewertung je nach Unternehmen unterscheiden. Es gibt keine bestimmte Anzahl von Risiken, die man in einer allgemeinen Risikobewertung erwarten würde, so dass es im Ermessen des Unternehmens liegt, das das Assessment durchführt. In unserer Vorlage eines Risk Assessments gibt es Felder für mehr als 50 potenzielle Gefahren, sowohl von Menschen gemachte als auch natürliche.