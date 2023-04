So verwenden Sie eine Matrix für Risikobewertung

Eine Matrix für die Risikobewertung ist ein hilfreiches visuelles Instrument zur Ermittlung von Risiken, Bedrohungen und Schwachstellen. Disaster-Recovery-Teams können sie verwenden, um Bedrohungen nach Wahrscheinlichkeit, potenziellen Auswirkungen und Merkmalen wie finanziellem Schaden und Rufschädigung zu kategorisieren.

Eine Vorlage für eine Risikomatrix kann einen einfachen, aber effektiven Ausgangspunkt für die Durchführung einer Bewertung bieten. Risikobewertungen können sehr komplex werden, insbesondere wenn komplexe Risikoalgorithmen im Spiel sind. Es gibt jedoch gemeinsame Faktoren, die eine Risikobewertungsmatrix prägen können.

Im Folgenden finden Sie eine Vorlage für eine Risikobewertungsmatrix zum Herunterladen sowie Richtlinien für deren Verwendung. Unternehmen können diese Vorlage als Ausgangspunkt für die Erstellung ihrer eigenen Matrix verwenden.

Komplexere Risikobewertungen erfordern detailliertere Matrizen, und es gibt heute viele Tools zur Durchführung von Risikobewertungen. Die Art der geplanten Bewertung und der Detaillierungsgrad der zu liefernden Informationen bestimmen die Komplexität der Risikobewertungsmatrix.

Anwendung von Risikomatrizen auf verschiedene Arten von Firmen

Die in diesem Artikel enthaltene Vorlage für eine Risikobewertungsmatrix ist relativ einfach und unkompliziert und kann auf eine Vielzahl von vertikalen Märkten angewendet werden.

Eine Risikobewertungsmatrix für ein Unternehmen in einem Hurrikan-Gebiet mit Backups in der Cloud könnte wie das Beispiel in der Vorlage aussehen, mit Änderungen an den Elementen, die das Unternehmen bewertet. Als Teil der Datenerfassung sollte das Risikoteam in diesem Szenario relevante Wetterdaten von relevanten Wetterstationen und meteorologischen Diensten anfragen und prüfen.

Das Team sollte auch Risikodaten von Cloud-Organisationen wie der Cloud Computing Association und der Cloud Security Alliance sowie des Cloud-Service-Anbieters des Unternehmens prüfen. Zu diesen Daten gehören die Anzahl der bisherigen Ausfälle, die das Unternehmen erlebt hat, und die Dauer dieser Ausfälle.

Je nach Art der Bewertung können Änderungen an den Komponenten der Matrix vorgenommen werden, um den spezifischen Risikoanforderungen gerecht zu werden. Zu den gängigen Risikobewertungsarten gehören die folgenden:

Betrieb

finanziell

Personal

Sicherheit

Reputation

Klicken Sie hier, um unsere kostenlose Matrix zur Risikobewertung herunterzuladen.