Sichern, Reparieren und Wiederherstellen der Windows 11 Registry

Die goldene Regel bei der Arbeit mit dem Windows-Registry-Editor lautet, immer eine Sicherungskopie zu erstellen, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Wenn die Katastrophe jedoch bereits eingetreten ist und eine Registry beschädigt wurde, müssen Sie als Desktop-Administrator möglicherweise versuchen, das Betriebssystem durch eine Form der Registry-Reparatur zu retten.

Es können auch Probleme mit der Registry auftreten, selbst wenn das Betriebssystem ordnungsgemäß zu funktionieren scheint. Sie können einige Funktionen innerhalb des Tools DISM (Deployment Image Servicing and Management) ausführen, um die Ursachen zu finden. Mit Dism.exe /Online /Cleanup-Image /ScanHealth wird das Windows-11-Betriebssystem auf beschädigte Aspekte des Systems überprüft. IT-Teams können auch Dism.exe /Online /Cleanup-Image /CheckHealth ausführen, um zu beurteilen, wie schwerwiegend die Probleme mit der Registry sind und ob sie behoben werden können.

Wenn die Registry durch die vorgenommenen Änderungen erheblich beschädigt wird, kann Windows möglicherweise nicht mehr starten oder Tools wie Registry-Cleaner, regedit oder die Systemwiederherstellung nicht mehr ausführen. Wenn die Schäden schwerwiegend genug sind, kann das Betriebssystem Windows 11 möglicherweise nicht einmal richtig geladen werden. Sie können einen nicht funktionierenden PC von einem startfähigen Windows-Reparaturdatenträger booten und dann diese Tools über die Befehlszeile in der Windows-Wiederherstellungsumgebung ausführen.

So reparieren Sie eine defekte Windows 11 Registry ohne ein Backup

Während ein einfaches Neuladen einer Windows-11-Registry-Sicherung eine defekte Registry reparieren kann, gibt es noch einige andere Optionen, um die Registry wieder zum Laufen zu bringen. Wenn der Befehl CheckHealth in DISM anzeigt, dass die Registry repariert werden kann, können Sie einen Befehl ausführen, der DISM anweist, bestimmte beschädigte Dateien automatisch mit funktionalen Versionen dieser Dateien zu reparieren. Dieser Befehl lautet Dism.exe /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth.

Wenn Sie genau wissen, welches Element die Windows Registry beschädigt, können Sie in der Registry ein Beispiel für eine funktionierende Version dieser Datei finden. Von dort aus können Sie die Änderungen an dieser spezifischen Datei vornehmen, damit sie wieder ordnungsgemäß funktioniert. Wie alle Änderungen an der Registry ist das ein gefährlicher Prozess, der das Problem mit Sicherheit verschlimmern kann.

Viele Tools von Drittanbietern können in dieser Situation helfen, aber Microsoft unterstützt keine dieser Methoden offiziell.

Wenn alles andere fehlschlägt und das Betriebssystem wirklich unbrauchbar ist, ermöglicht ein Zurücksetzen von Windows 11 auf die Werkseinstellungen zumindest, dass der Desktop wieder verwendet werden kann. Das ist zwar ein Worst-Case-Szenario, aber nicht alle Systeme mit einer defekten Registry können gerettet werden.