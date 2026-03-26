Security Operations Center: Modernisierung richtig angehen

Eine veraltete SOC-Infrastruktur (Security Operations Center) kann mit der modernen Bedrohungslandschaft nicht Schritt halten. Das führt dazu, dass SecOps-Teams überfordert und unzureichend vorbereitet sind, um den immer raffinierteren und häufigeren Cyberbedrohungen zu begegnen. Sicherheitswarnungen und böswillige Akteure schlüpfen schließlich durch die Maschen und setzen Unternehmen dem Risiko erheblicher Vorfälle aus.

CISOs mit leistungsschwachen, ineffizienten oder anderweitig problematischen Security Operation Center sollten Investitionen in Modernisierungsinitiativen in Betracht ziehen. Diese Maßnahmen können Personal, Prozessen und Technologie umfassen, um bessere Sicherheitsergebnisse zu erzielen. Dazu gehört die Integration von Tools wie Security Incident and Event Management (SIEM), Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) und Extended Detection and Response (XDR).

Ein wesentlicher Punkt ist die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben, damit sich die Mitarbeiter auf anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren können, sowie der Einsatz von KI-gestützten Tools zur Erkennung von Bedrohungen und zur Priorisierung von Warnmeldungen.

Anzeichen für eine erforderliche Modernisierung des SOC CISOs sollten auf zunehmende Ermüdung, Frustration und Fluktuation unter den SecOps-Mitarbeitern achten, da dies Anzeichen dafür sind, dass das SOC Schwierigkeiten hat, die Aufgaben zu bewältigen. Ebenso können steigende Trends bei KPIs wie der Anzahl der Vorfälle, der Schwere der Vorfälle, der durchschnittlichen Erkennungszeit (MTTD, Mean Time to Detect), der durchschnittlichen Reaktionszeit (MTTR; Mean Time to React) und der durchschnittlichen Wiederherstellungszeit (MTTR, Mean Time to Recover) auf systemische Probleme hindeuten. Wenn die aktuelle Leistung des SOC ein inakzeptables Maß an Cyberrisiken mit sich bringt, sollten Sie in Modernisierungsinitiativen investieren, um das Sicherheitsprogramm besser auf die Cyberrisiken und Geschäftsziele des Unternehmens abzustimmen.

Zentrale Komponenten eines modernen SOC Um das SOC so zu modernisieren, dass es den Anforderungen des Unternehmens optimal entspricht, muss ein CISO das richtige Gleichgewicht zwischen Mitarbeitenden, Prozessen, Technologie und Einrichtungen finden. Viele Komponenten eines modernen SOC sind geläufig, beispielsweise Threat Hunting, Schwachstellenmanagement, Disaster Recovery sowie Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM). Andere hingegen sind hinsichtlich ihrer Fähigkeiten und Ergebnisse eher zukunftsweisend. Betrachten Sie beispielsweise Folgendes. KI-gestützte SecOps-Systeme. KI ist ein Verstärker für Systeme, die Bedrohungen erkennen, analysieren und mindern oder beseitigen, wie beispielsweise SIEM, SOAR, Endpoint Detection and Response (EDR) und XDR. Sie kann auch die Automatisierung routinemäßiger und sich wiederholender Aufgaben unterstützen, sodass Mitarbeiter mehr Zeit für anspruchsvollere und interessantere Projekte haben.

KI ist ein Verstärker für Systeme, die Bedrohungen erkennen, analysieren und mindern oder beseitigen, wie beispielsweise SIEM, SOAR, Endpoint Detection and Response (EDR) und XDR. Sie kann auch die Automatisierung routinemäßiger und sich wiederholender Aufgaben unterstützen, sodass Mitarbeiter mehr Zeit für anspruchsvollere und interessantere Projekte haben. Threat-Intelligence-Plattformen. Threat-Intelligence-Plattformen sind Dienste, die Daten zu Millionen von Sicherheitsereignissen aus Threat Intelligence-Feeds erfassen, aggregieren und weitergeben, um die Suche nach Bedrohungen, die Reaktion auf Vorfälle und die Risikoanalyse zu unterstützen. Sie lassen sich in Plattformen wie SIEM, SOAR und XDR integrieren, um diese Anwendungen bei der Erkennung, Prävention und Reaktion auf Bedrohungen zu unterstützen.

Threat-Intelligence-Plattformen sind Dienste, die Daten zu Millionen von Sicherheitsereignissen aus Threat Intelligence-Feeds erfassen, aggregieren und weitergeben, um die Suche nach Bedrohungen, die Reaktion auf Vorfälle und die Risikoanalyse zu unterstützen. Sie lassen sich in Plattformen wie SIEM, SOAR und XDR integrieren, um diese Anwendungen bei der Erkennung, Prävention und Reaktion auf Bedrohungen zu unterstützen. Integration von Sicherheitsplattformen. SOCs der nächsten Generation integrieren mehrere Sicherheitsplattformen und -tools wie SIEM, SOAR und XDR, um einen einheitlichen Überblick über die gesamte Bedrohungslandschaft zu bieten. Damit können sie Analysten bei der Priorisierung und Reaktion auf Ereignisse zu unterstützen.

SOCs der nächsten Generation integrieren mehrere Sicherheitsplattformen und -tools wie SIEM, SOAR und XDR, um einen einheitlichen Überblick über die gesamte Bedrohungslandschaft zu bieten. Damit können sie Analysten bei der Priorisierung und Reaktion auf Ereignisse zu unterstützen. Compliance-Management. Unternehmen sehen sich mit einer ständig wachsenden Zahl von Cybersicherheitsstandards und -vorschriften konfrontiert. SOCs der nächsten Generation überwachen regelmäßig alle betrieblichen Aktivitäten, vergleichen sie mit den Anforderungen der relevanten Standards und erstellen Berichte zur Compliance.

Unternehmen sehen sich mit einer ständig wachsenden Zahl von Cybersicherheitsstandards und -vorschriften konfrontiert. SOCs der nächsten Generation überwachen regelmäßig alle betrieblichen Aktivitäten, vergleichen sie mit den Anforderungen der relevanten Standards und erstellen Berichte zur Compliance. Personal und Schulungen. Die Nachfrage nach erfahrenen Cybersicherheitsexperten übersteigt das Angebot bei weitem. Die Modernisierung von SOCs und die Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit neuen Tools können die Arbeitszufriedenheit verbessern und Burnout vorbeugen, was dazu beiträgt, Teammitglieder zu motivieren und zu binden.