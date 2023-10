Mit diesen Kennzahlen weisen Sie den ROI der IT nach

Jede IT-Abteilung möchte ihren Wert unter Beweis stellen, insbesondere bei der Suche nach einem Technologie- und Personalbudget. Die Herausforderung besteht darin, dass Unternehmen den Geschäftswert von IT-Operationen anhand ihrer Auswirkungen auf die Geschäftskosten und -gewinne messen – Kennzahlen, die durch IT-Monitoring nicht verfügbar sind. Wie setzt man sichtbare IT-Kennzahlen und den Geschäftswert in Beziehung, um einen glaubwürdigen ROI zu ermitteln? Das ist eine Frage von Stufen.

ROI ist eine finanzielle Kennzahl, die für Return on Investment steht. Der Nachweis des ROI bedeutet, dass der durch ein Projekt geschaffene Nutzen, geteilt durch die Projektkosten, den Unternehmensrichtlinien für den internen Rentabilitätssatz entspricht. Die Einzelheiten, wie Ihr Unternehmen dies bewertet, sollten Teil des Genehmigungsverfahrens für das Projekt sein. Durch den Nachweis des ROI werden die im Genehmigungsverfahren gemachten Angaben bestätigt.

In der ersten Phase des ROI-Nachweises auf der Grundlage von Kennzahlen muss ermittelt werden, welche spezifischen Verbesserungen das IT-Projekt bewirken soll. Im Allgemeinen bezieht sich der ROI eines IT-Projekts auf die Produktivität, das heißt, auf das Tempo oder die Menge der Geschäftsaktivitäten, die durch eine Anwendung oder eine Reihe von Anwendungen unterstützt werden. In einigen Fällen zielt das Projekt auf die IT-Kosten selbst ab.

Wenn die Produktivität das Ziel eines Projekts ist, ist die direkteste Messgröße die Anzahl der Transaktionen pro Stunde, die in den meisten Anwendungsmanagementsystemen verfügbar ist. Das einzige Problem bei dieser Kennzahl ist, dass ihr Wert davon abhängt, dass das IT-System der begrenzende Faktor bei der Transaktionsverarbeitung ist, was nicht immer der Fall ist. Diese Kennzahl erfordert unter Umständen einen langen Messzeitraum, um sicherzustellen, dass sie alle auftretenden Aktivitätsraten erfasst.

Komplikationen bei den Kosten

Projekte zur Kostensenkung werden auf ähnliche Weise gerechtfertigt, aber das R in ROI ist die erwartete Kostensenkung und das I ist die Investition, um diese zu erreichen. Die Verknüpfung spezifischer Metriken zum Nachweis des ROI kann aus drei Gründen zu Komplikationen führen:

Kostenmanagementprojekte zielen in der Regel auf die Senkung der IT-Ausgaben ab, was die Änderung einer oder mehrerer bestehender Anwendungen bedeutet. Um eine Kostenreduzierung nachzuweisen, ist es notwendig, ein Vorher-Nachher-Bild der Kosten zu erstellen, aber die erforderlichen Kennzahlen sind möglicherweise nicht für beide Fälle verfügbar. Im Rahmen von Kostenmanagementprojekten könnten IT-Kosten, die als Aufwand verbucht werden, wie etwa Public-Cloud Unterschiede beim Hosting, wie beispielsweise eine Verlagerung in die Cloud, werden wahrscheinlich die Betriebskosten verändern. Es könnte schwierig sein, diese Veränderungen zu beurteilen, wenn man die neue Umgebung nur begrenzt kennt.

Um diese Punkte anzugehen, sollten Sie mit einer genauen Messung der aktuellen Kosten beginnen, die für die Cloud häufig aus den Abrechnungen und für das Rechenzentrum aus der ursprünglichen Begründung für die Ausrüstung hervorgeht. In den meisten Fällen sollten diese Anfangskosten in einem Zeitraum ermittelt werden, in dem die Nutzungsraten dem entsprechen, was auf lange Sicht zu erwarten ist. Vergleichen Sie dies dann mit den Kostenerfahrungen für das neue Projekt, die auf einem ähnlichen Zeitraum basieren.

Die wichtigste Kennzahl ist hier das Nutzungsverhalten, das die Transaktionszahlen und ähnliche Daten widerspiegelt, die für die ROI-Nachweise für Produktivitätsprojekte verwendet werden. Ziel ist es, sicherzustellen, dass der Vergleich zwischen Vergangenheit und Gegenwart nicht durch Unterschiede in der Aktivität verfälscht wird, die sich auf die Kosten der neuen Option auswirken könnten, insbesondere wenn sie die Nutzung der Public Cloud umfasst.

Die Validierung von Ansprüchen ist einfacher, wenn der Projektgenehmigungsprozess die Frage beantwortet, wie der Erfolg gemessen werden soll. Wenn Sie die Vorteile darlegen, sollten Sie überlegen und dokumentieren, wie Sie feststellen können, wann Sie sie erreicht haben.