Insider-Bedrohungen mit bewährten Verfahren erkennen

Die Erkennung von Insider-Bedrohungen ist eine schwierige und scheinbar nie endende Herausforderung für die Cybersicherheit, mit der alle Organisationen konfrontiert sind. Im Gegensatz zu externen Angreifern haben Personen innerhalb einer Organisation möglicherweise bereits Zugriff auf vertrauliche Informationen. Dies birgt das Risiko, dass größere Probleme verursacht werden können.

Die proaktive Suche nach und Erkennung von potenziellen Insider-Risiken ist unerlässlich, um zu verhindern, dass Organisationen Opfer von Datenschutzverletzungen, Diebstahl geistigen Eigentums und betrieblicher Sabotage werden. In diesem Artikel wird die Bedeutung der Erkennung von Insider-Bedrohungen und der wichtigsten Indikatoren für Insider-Bedrohungen untersucht sowie bewährte Verfahren und Tools für eine effektive Erkennung vorgestellt.

Als Insider-Bedrohung wird in der Regel auch bezeichnet, wenn ein Problem entsteht, ohne dass der entsprechende Mitarbeitende davon Kenntnis hat, etwa, wenn die Anmeldedaten kompromittiert wurden.

Die Ermittlung von Bedrohungen durch Insider ist wichtig, da Insider besondere Herausforderungen darstellen. Ob ein Mitarbeiter absichtlich sensible Daten weitergibt oder ein unbeabsichtigter Fehler zu einer Offenlegung von Daten führt – Insider sind schwer zu überwachen, da sie in der Regel legitimen Zugriff auf die kritischen Vermögenswerte des Unternehmens haben.

Die oben genannten Symptome sollten sich in der Regel mit den bereits vorhandenen Werkzeugen erkennen lassen. Dies ist etwas, das das Sicherheitsteam erstellen und koordinieren sollte, um sicherzustellen, dass die ergriffenen Maßnahmen mit den Risikomanagementrichtlinien des Unternehmens übereinstimmen.

Verwendung von nicht zugelassenen Geräten oder Software. Überwachen Sie genau, ob Mitarbeiter nicht zugelassene Geräte wie USB-Laufwerke oder nicht zugelassene Software für die Datenübertragung verwenden. Diese Aktivität könnte darauf hindeuten, dass sensible Daten aus dem Netzwerk verschoben werden sollen, um nicht entdeckt zu werden.

Ungewöhnlicher Datenzugriff. Ein häufiges Anzeichen für Insider-Bedrohungen ist der Zugriff von Mitarbeitern auf Dateien, Ordner oder Systeme außerhalb ihrer üblichen Aufgaben oder Zuständigkeiten. Wenn zum Beispiel ein Marketingmitarbeiter beginnt, sensible Personal- oder Finanzdaten herunterzuladen, sollte das ein Warnsignal sein. Und spätestens dann gilt es die Zugriffsrichtlinien zu überprüfen. Denn allein schon aus Gründen der Compliance sollten derlei Zugriffe nicht möglich sein oder verstoßen gegen Vorschriften.

Bestimmte Organisationen sind aufgrund der Art ihres Geschäfts oder ihrer Betriebsumgebung anfälliger für Insider-Bedrohungen als andere. Branchen, in denen große Mengen sensibler Daten verarbeitet werden, wie beispielsweise das Gesundheitswesen, das Finanzwesen und die Technologiebranche, sind besonders anfällig für Insider-Bedrohungen. Auch Unternehmen, die größere Veränderungen durchlaufen, wie zum Beispiel Fusionen, Entlassungen oder Führungswechsel, sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Mitarbeiter, die sich über ihre Arbeitsplatzsicherheit unsicher sind, könnten eher dazu neigen, Daten preiszugeben oder Systeme zu sabotieren. Diese Ziele helfen, die Überwachung der oben genannten Indikatoren für Insider-Bedrohungen zu konzentrieren.

Teamübergreifende Zusammenarbeit. Die Erkennung von Insider-Bedrohungen ist nicht nur Aufgabe des Sicherheitskontrollzentrums. Auch die Personal-, Rechts- und IT-Teams sowie Betriebsrat sollten in die Erkennung und Eindämmung von Insider-Bedrohungen einbezogen werden. Die Abstimmung mit diesen Abteilungen gewährleistet einen umfassenden Ansatz zur Identifizierung von Warnzeichen im gesamten Unternehmen. Und je häufiger Unternehmen die Reaktion auf Vorfälle und die Notfallwiederherstellungsplanung üben, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie effektiv zusammenarbeiten und betriebliche Anomalien schneller erkennen.

Tools zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen durch Insider

Die folgenden Tools können bei der Aufdeckung und Erkennung von Bedrohungen durch Insider helfen:

SIEM. SIEM-Plattformen (Security Information and Event Management) sammeln und analysieren Sicherheitsdaten aus verschiedenen Quellen, um Einblicke in potenzielle Insider-Bedrohungen zu erhalten.

Endpoint Detection and Response (EDR) und Extended Detection and Response (XDR). EDR-Produkte überwachen Endpunkte auf verdächtige Aktivitäten, wie zum Beispiel nicht autorisierte Dateizugriffe oder ungewöhnliche Netzwerkverbindungen, die auf eine Insider-Bedrohung hinweisen könnten. XDR-Produkte sind umfassender und werden von Unternehmen zunehmend in Betracht gezogen.

Data Loss Prevention (DLP). DLP-Tools überwachen, erkennen und verhindern die unbefugte Übertragung sensibler Daten und reduzieren so das Risiko der Datenexfiltration durch Insider.

Die proaktive Suche nach Insider-Bedrohungen ist ein wichtiger Bestandteil moderner Sicherheitsstrategien. Durch das Verständnis der wichtigsten Bedrohungsindikatoren, die Umsetzung bewährter Verfahren und den Einsatz fortschrittlicher Tools können sich Organisationen vor den potenziell verheerenden Folgen von Insider-Bedrohungen schützen.