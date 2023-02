IT-Sicherheit: Wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen

Wenn Personalverantwortliche über das Offboarding nachdenken, haben wahrscheinlich zunächst die HR-Aufgaben Priorität, die beim Ausscheiden von Mitarbeitern Teil des Prozesses sind. Aber Cybersicherheit ist dabei ein sehr wichtiger Aspekt, der einen entsprechenden Stellenwert einnehmen sollte. Der Personalabteilung sollte hier mit den Fach- und IT-Abteilungen zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass sie und andere während des Offboarding-Prozesses die richtigen Security-Protokolle befolgen. Damit kann dann auch geregelt werden, dass alle Vorschriften in Sachen Datenschutz und Compliance eingehalten werden.

Ordnungsgemäße Vorgehensweisen für die Cybersicherheit beim Offboarding beginnen bereits während des Onboarding-Prozesses und beinhalten die Zusammenarbeit der Personalabteilung mit anderen Abteilungen, wie der IT-Abteilung und der Rechtsabteilung des Unternehmens sowie des Betriebsrats.

Nachfolgend haben wir einige Schritte zusammengefasst, mit denen Personalabteilungen sicherstellen können, dass sie ihren Teil zur Minimierung von Sicherheitsrisiken beitragen, die durch einen ausscheidenden Mitarbeiter verursacht werden können.

1. Zusammenarbeit und Kommunikation ist von Anfang an wichtig

Entscheidungen in Sachen Sicherheit sollten nicht nur von den Mitarbeitern getroffen werden, die für die Implementierung und Überwachung von Computersystemen und Netzwerken zuständig sind. Personalverantwortliche sollten an Entscheidungen über den physischen und elektronischen Zugang von Mitarbeitern und Auftragnehmern zu Unternehmenssystemen mitwirken, und die Personalabteilung sollte auf hoher Ebene an Entscheidungen über IT- und Sicherheitsthemen beteiligt sein.

Idealerweise sollte ein Vertreter der Personalabteilung im IT- und Sicherheitsgremium oder im Risikomanagement des Unternehmens vertreten sein.