Fehlermeldungen in PowerShell-Skripten optimieren

Wenn Sie Skripts für andere Personen schreiben, müssen Sie mit dem Unerwarteten rechnen.

Es ist eine nützliche Fähigkeit, bei der Skripterstellung in PowerShell Probleme zu erkennen und eine entsprechende Fehlermeldung auszugeben. Wenn Ihre Skripts von technisch nicht versierten Personen verwendet werden, müssen diese wissen, was sie falsch gemacht haben, wenn ihre Eingabe einen Fehler verursacht. Eine Möglichkeit, eine Funktion zu teste, ist die Validierung von Benutzereingaben. Das PowerShell-Attribut ValidatePattern erzeugt eine Fehlermeldung, wenn die Benutzereingabe nicht mit dem regulären Ausdruck übereinstimmt. Diese Methode der Validierung von Eingaben spart Zeit und reduziert Probleme, erfordert jedoch einige zusätzliche Codierung, um eine Fehlermeldung zu erzeugen, die für den Endbenutzer sinnvoll ist.

ValidatePattern vergleicht den übergebenen Parameter mit einem regulären Ausdruck und weist den Wert zurück, wenn er nicht übereinstimmt. ValidatePattern funktioniert bei anderen Parametertypen als Strings, indem es den Wert in einen String konvertiert und dann den Vergleich mit einem regulären Ausdruck durchführt. Bei Parametern, die keine Strings sind, kann es zu unerwarteten Ergebnissen kommen. Testen Sie daher gründlich, bevor Sie etwas in einer produktiven Live-Umgebung verwenden.

Der erste ist der Parametertyp selbst. Wenn wir beispielsweise eine Zeichenfolge für einen bestimmten Parameter benötigen, verwenden wir den Typ [string] , und die Funktion lässt nur die Übergabe von Zeichenfolgen an diesen Parameter zu.

Mit den erweiterten Funktionen in PowerShell können Sie mehrere Arten von Parametervalidierungen angeben.

Ich habe diese Funktion für ein PowerShell-Skript geschrieben, das Benutzer aus einem Personalinformationssystem mit Active Directory und Microsoft Entra ID, ehemals Azure Active Directory , synchronisiert. In diesem Fall war das Telefonnummernfeld eine Zeichenfolge, die ein Benutzer in verschiedenen Formaten eingeben konnte, die die Funktion für das IT-System standardisieren sollte.

Die Fehlermeldung ist nur sinnvoll, wenn Sie reguläre Ausdrücke lesen können, was ein Problem sein kann, je nachdem, wer die Meldung erhält. Stellen Sie sicher, dass Sie eine klare Hilfemeldung mit dem HelpMessage - Attribut schreiben:

Die folgende Funktion wandelt eine übergebene Telefonnummer im US-Format in das richtige Format um:

Da ValidatePattern Funktionsparameter prüft, wird es in einen param -Block eingefügt, der dem zu prüfenden Parameter ein Muster voranstellt.

In diesem Beispiel übernimmt .NET die Validierung. Das ist ein Beispiel dafür, dass man die Arbeit mit anderen Tools erledigen kann, anstatt einen komplizierten regulären Ausdruck zu schreiben, den man nicht versteht, wenn man ihn später überprüft.

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine ausgeklügelte Funktion geschrieben, die mehrere Aufgaben in Ihrer Infrastruktur ausführt – nur um am Ende fehlzuschlagen, weil Sie eine ungültige E-Mail-Adresse für die Benachrichtigung eingegeben haben.

Validierung von Datei- und Ordnereingaben

Vielleicht verwenden Sie bereits einen allgemeinen Parameter, um Pfade zu Dateien oder Ordnern zu akzeptieren. Wenn Sie sich den Pfad zu einer Datei oder einem Ordner ansehen, ist das eine gute Gelegenheit für einen regulären Ausdruck. Es ist jedoch besser, wenn Sie stattdessen die .NET-Typen für beide verwenden.

Für Dateien verwenden Sie System.IO.FileInfo und für Verzeichnisse System.IO.DirectoryInfo:

Function Validate-Path { [cmdletbinding()] param ( [System.IO.FileInfo]$File, [System.IO.DirectoryInfo]$Folder ) }

Wenn Sie eine Datei mit einer bestimmten Erweiterung akzeptieren müssen, helfen reguläre Ausdrücke bei der Validierung. Im folgenden Beispiel nimmt das Skript eine CSV-Datei auf und einer der Parameter ist der Pfad zur CSV-Datei:

Function Ingest-CSV { [cmdletbinding()] param ( [System.IO.FileInfo]$CsvPath ) }

Wir wissen, dass der Parameter $CsvPath mit .csv enden muss, so dass Sie den $-Anker in einem regulären Ausdruck verwenden können, das heißt am Ende einer Zeichenfolge:

'\.csv$'

In diesem Fall ist der Punkt in \. ein Escape-Zeichen in dem regulären Ausdruck.

Wenn der Objekttyp System.IO.FileInfo in einen String umgewandelt wird, erhalten wir den Pfad der Datei mit dem Befehl:

([System.IO.FileInfo]'C:\blah.txt').ToString()

In diesem Sinne können wir die gleiche Funktion Ingest-CSV verwenden, aber einfach das ValidatePattern hinzufügen:

Function Ingest-CSV { [cmdletbinding()] param ( [ValidatePattern('\.csv$')] [System.IO.FileInfo]$CsvPath ) $CsvPath }

Wenn wir einen Nicht-CSV-Pfad übergeben, wird PowerShell eine Fehlermeldung genieren.

In einem anderen Beispiel können Sie überprüfen, ob ein Benutzer eine Datei innerhalb einer Dateifreigabe angibt. Beginnen Sie mit dem Anker ^, der den Beginn der Übereinstimmung anzeigt, und folgen Sie mit dem Freigabepfad, der entsprechend freigegeben ist. Wenn die Freigabe zum Beispiel \dc1\it-share\folder lautet, könnte Ihre Funktion wie folgt aussehen:

Function Validate-SharePath { [cmdletbinding()] param ( [ValidatePattern('^\\\\dc1\\it-share\\folder')] [System.IO.FileInfo]$SharePath ) $SharePath }

Und wir können das testen, indem wir einen gültigen Pfad übergeben: