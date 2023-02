Die wichtigsten Fähigkeiten von ethischen Hackern

Für manche mag ethisches Hacking zunächst ein Widerspruch zu sein. Es handelt sich beim ethischen Hacker jedoch um ein sehr interessantes Berufsbild, das jemanden mit einer ganz bestimmten Kombination von Fähigkeiten erfordert. Im Idealfall zeichnen sich die Personen durch Hartnäckigkeit und die Fähigkeit der ständigen Weiterentwicklung aus und haben zudem eine Leidenschaft für Problemlösungen.

Im Folgenden werden fünf der wichtigsten ethischen Hacker-Fähigkeiten und -Eigenschaften vorgestellt.

Ein ethischer Hacker muss in erster Linie technisch versiert sein. Ein ethischer Hacker muss verstehen, wie Computer kommunizieren, und zumindest rudimentäre Kenntnisse der Programmierung in verschiedenen gängigen Sprachen besitzen. Ethical Hacking umfasst viele verschiedene Disziplinen, jede mit ihren eigenen spezifischen Fähigkeiten, aber die Grundlage für alles ist ein Verständnis der grundlegenden Computertechnik.

Ethisches Hacking ist ein Beruf, der sich von vielen Tätigkeiten unterscheidet. Es erfordert eine nahezu ständige Aneignung neuer Fähigkeiten. Wenn Sie mit den neuesten Hacking-Techniken, die von Cyberkriminellen verwendet werden, nicht auf dem Laufenden sind, sind Ihre Fähigkeiten schnell veraltet. Ethische Hacker sollten ständig neue Techniken recherchieren und sie in den vielen kostenlosen Hacking-Labs üben, die es gibt. Die besten ethischen Hacker-Teams, mit denen ich zusammengearbeitet habe, treiben mich ständig dazu an, unsere Methoden zu erweitern und zu aktualisieren.

3. Verfahrensorientiert und neugierig

Ethische Hacker müssen eine Methodik befolgen und sorgfältig aufzeichnen, was sie tun, wenn sie Systeme hacken. Sie müssen aber auch kreativ und neugierig sein und die Fähigkeit haben, über den Tellerrand hinauszuschauen. Bei vielen Tests, die ich durchgeführt habe, um eine potenzielle Schwachstelle zu untersuchen, musste ich meiner Intuition folgen und über das hinausgehen, was die normale Methodik angezeigt hätte. Ethische Hacker müssen sich an die Vorgaben des Auftrags halten, aber es gibt immer Raum für Kreativität, und das macht diesen Beruf so interessant.