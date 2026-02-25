DevSecOps vs. SecDevOps: Vor- und Nachteile im Überblick

Da Unternehmen die digitale Transformation und kontinuierliche Bereitstellungspraktiken vorantreiben, ist die Integration von Sicherheit in den Entwicklungslebenszyklus zu einer entscheidenden Designentscheidung geworden. Zwei vorherrschende Modelle definieren, wie Unternehmen Sicherheit in Softwareentwicklungsprozesse einbetten: DevSecOps und SecDevOps.

Obwohl sie ähnlich klingen und manchmal synonym verwendet werden, stehen die Begriffe DevSecOps und SecDevOps für unterschiedliche Philosophien und Organisationsstrukturen. Die Unterschiede liegen nicht nur in der Wortstellung, sondern auch darin, wie Teams Verantwortlichkeiten verteilen, Tools integrieren und Agilität und Kontrolle in Einklang bringen. Dieser Artikel untersucht die grundlegenden konzeptionellen Unterschiede, praktischen Unterschiede, Vorteile und Kompromisse, die mit jedem der beiden Ansätze verbunden sind.

Konzeptionelle Unterschiede von DevSecOps und SecDevOps Im Kern zielen sowohl DevSecOps als auch SecDevOps darauf ab, Sicherheit in Pipelines für kontinuierliche Integration/kontinuierliche Bereitstellung (CI/CD) zu integrieren. Der Unterschied liegt in der organisatorischen Position der Sicherheit und darin, wie sie den Entwicklungsablauf beeinflusst. DevSecOps erweitert die bestehende DevOps-Kultur um eine Sicherheitsebene. Sicherheitsteams arbeiten eng mit Entwicklern und dem operativen Bereich zusammen, behalten jedoch weiterhin ihre eigenen Verantwortlichkeiten, Kontrollen und Governance-Aufgaben. SecDevOps hingegen verfolgt einen Security-First-Ansatz. Es integriert Sicherheitsfunktionen und -verantwortlichkeiten vollständig in die Entwicklungs- und Betriebsteams und behandelt Sicherheit als gemeinsame technische Kompetenz und nicht als externen Input.

Strukturelle und rollenbezogene Unterschiede DevSecOps beinhaltet separate, aber synchronisierte Funktionen. Jedes Team – Sicherheit, Entwicklung und Betrieb – behält seinen eigenen Schwerpunkt, arbeitet jedoch über gemeinsame Automatisierungspipelines und abgestimmte Ziele zusammen. Im Gegensatz dazu löst SecDevOps traditionelle Rollenbarrieren auf. Sicherheit wird zu einer Kernkompetenz der Entwicklung und nicht mehr zu einer externen Validierungsebene. Entwickler verfügen über fundiertes Sicherheitsfachwissen, und Sicherheitsexperten sind in Entwicklungsteams eingebunden und nehmen als Kollegen direkt an der Funktionsgestaltung, der Codeüberprüfung und der Bedrohungsmodellierung teil. DevSecOps und SecDevOps sind verwandte, aber unterschiedliche Methoden. DevSecOps SecDevOps Primärer Fokus Integration von Sicherheit in bestehende DevOps-Pipelines. Einbettung von Sicherheit als natives Element der Softwareentwicklung. Teamstruktur Getrennte Entwickler-, Sicherheits- und Betriebsteams mit enger Zusammenarbeit. Einheitliche Teams, in denen Sicherheitsingenieure Teil von DevOps-Teams sind. Governance-Modell Zentralisierte Sicherheitsüberwachung; regelmäßige Validierung. Dezentrale und automatisierte Governance über Security-as-Code. Verantwortung für Tools Das Sicherheitsteam wählt Sicherheits-Tools aus und wartet sie. Tools werden gemeinsam innerhalb von CI/CD-Pipelines verwaltet. Kulturelle Denkweise Jeder ist für die Sicherheit verantwortlich – das heißt geteilte Verantwortung. Sicherheit ist integriert – das heißt geteilte Fähigkeiten. Skalierbarkeit geeignet für größere oder regulierte Umgebungen. Ideal für agile, Cloud-native oder produktorientierte Teams.

Vor- und Nachteile DevSecOps und SecDevOps haben jeweils ihre eigenen konzeptionellen und praktischen Vor- und Nachteile, und was für ein Unternehmen von Vorteil ist, kann für ein anderes Unternehmen von Nachteil sein. CISOs sollten die folgenden Aspekte im Kontext ihrer spezifischen geschäftlichen und sicherheitsrelevanten Anforderungen und Einschränkungen abwägen. Vorteile von DevSecOps Klare Rollendefinition. Jedes Team verfügt über Fachwissen in seinem Bereich, was für Unternehmen, die eine Aufgabentrennung benötigen, von großem Vorteil ist.

Jedes Team verfügt über Fachwissen in seinem Bereich, was für Unternehmen, die eine Aufgabentrennung benötigen, von großem Vorteil ist. Starke Governance-Kontrolle . Eine zentralisierte Überwachung gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens.

. Eine zentralisierte Überwachung gewährleistet die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens. Einfache Einführung. DevSecOps kann schrittweise zu bestehenden DevOps-Workflows hinzugefügt werden.

DevSecOps kann schrittweise zu bestehenden DevOps-Workflows hinzugefügt werden. Spezialisiertes Sicherheitsfachwissen. Spezialisierte Teams konzentrieren sich auf tiefgreifende technische Aspekte. Nachteile von DevSecOps Potenzielle Engpässe. Manuelle Überprüfungen können Bereitstellungen verzögern.

Manuelle Überprüfungen können Bereitstellungen verzögern. Kultureller Widerstand. Entwickler könnten Sicherheit als externe Kontrolle betrachten.

Entwickler könnten Sicherheit als externe Kontrolle betrachten. Eingeschränkte Agilität. Zentralisierte Kontrolle kann Innovationen verlangsamen.

Zentralisierte Kontrolle kann Innovationen verlangsamen. Fragmentierte Verantwortlichkeiten. Die Zuständigkeit für Schwachstellen nach der Bereitstellung kann unklar sein. Vorteile von SecDevOps Integrierte Verantwortung. Gemeinsame Ziele machen Übergaben überflüssig und verbessern die Geschwindigkeit.

Gemeinsame Ziele machen Übergaben überflüssig und verbessern die Geschwindigkeit. Kontinuierliche Sicherheitsüberprüfung. Automatisierte Tests und Compliance-as-Code bieten kontinuierliche Sicherheit.

Automatisierte Tests und Compliance-as-Code bieten kontinuierliche Sicherheit. Größere Agilität und Innovation. Integrierte Sicherheit ermöglicht schnellere und sicherere Releases.

Integrierte Sicherheit ermöglicht schnellere und sicherere Releases. Verbessertes Sicherheitsbewusstsein. Teams entwickeln ganz natürlich eine Sicherheitsmentalität. Nachteile von SecDevOps Hohe Qualifikationsanforderungen. Die Rekrutierung und Schulung von Mitarbeitern mit hybriden Fähigkeiten ist eine Herausforderung.

Die Rekrutierung und Schulung von Mitarbeitern mit hybriden Fähigkeiten ist eine Herausforderung. Komplexe Governance-Abstimmung. Automatisierung kann mit traditionellen Compliance-Erwartungen kollidieren.

Automatisierung kann mit traditionellen Compliance-Erwartungen kollidieren. Risiko inkonsistenter Standards. Eine fehlende zentrale Aufsicht kann zu uneinheitlicher Strenge führen.

Eine fehlende zentrale Aufsicht kann zu uneinheitlicher Strenge führen. Anfänglicher Aufwand. Die Umstellung auf ein SecDevOps-Modell erfordert erhebliche Vorabinvestitionen in Kultur und Tools.