Das Sicherheitsrisiko Schatten-APIs in den Griff bekommen

Der Zugriff auf APIs – Konnektoren, die es unterschiedlichen Systemen und Anwendungen ermöglichen, Daten auszutauschen und zu kommunizieren – ist für Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Da APIs Zugriff auf sensible Informationen haben, ist es wichtig, dass Sicherheitsteams über alle verwendeten APIs informiert sind – dies ist jedoch nicht immer der Fall.

Mitarbeitende verwenden häufig Technologien und Tools ohne Genehmigung des Sicherheitsteams – bekannt als Schatten-IT – und APIs bilden dabei keine Ausnahme. Wie andere nicht autorisierte Komponenten werden auch Schatten-APIs außerhalb der offiziellen Prozesse erstellt oder bereitgestellt, häufig von internen Teams, Dienstleistern oder Altsystemen.

Sicherheitsteams müssen wissen, wie sie Schatten-APIs vermeiden, identifizieren und verwalten können. Dadurch können sie die erheblichen Sicherheitsrisiken, die von diesen undokumentierten und häufig unüberwachten Schnittstellen ausgehen.

Die Problematik mit Schatten-APIs Die Anzahl der APIs in Unternehmen steigt rasant an. Laut der API-Plattform Postman wird jede Geschäftsanwendung von 26 bis 50 APIs unterstützt, und die API-Intelligence-Plattform Trebble schätzt, dass ein durchschnittliches Unternehmen mehr als 1.000 APIs verwendet, von denen die meisten interne Funktionen erfüllen. Selbst ohne Berücksichtigung von Schatten-APIs erscheinen diese Zahlen schon unüberschaubar. Die Dynamik von DevOps und Microservices führt durch CI/CD-Pipelines (Continuous Integration/Continuous Delivery) zu einer weiteren Verbreitung von Schatten-APIs. Schatten-APIs sind zwar nicht zwangsläufig bösartig, aber sie sind ein bevorzugtes Ziel für Angreifer, da sie Governance- und Sicherheitskontrollen umgehen. Schatten-APIs sind aus folgenden Gründen problematisch: Sie können sensible Daten offenlegen, was zu Datenverlusten, Datenexfiltration und Compliance-Verstößen führen kann.

Sie arbeiten ohne ordnungsgemäße Authentifizierung, was zu Compliance-Verstößen und Sicherheitsverletzungen führen kann.

Sie könnten unbeabsichtigt laterale Bewegungen innerhalb eines Unternehmens ermöglichen, was zu Betriebsunterbrechungen und Cyberangriffen führen kann.

Sie könnten Schwachstellen aufweisen, die nicht gepatcht werden, da sie nicht in den Zuständigkeitsbereich des Sicherheitsteams fallen. Mehrere hochkarätige Sicherheitsverletzungen in den letzten Jahren, darunter der Daten-Scraping-Angriff auf die Projektmanagement-Plattform Trello im Januar 2024, konnten auf unverwaltete APIs zurückgeführt werden. Ohne die Möglichkeit, diese versteckten Endpunkte zu erfassen, können Sicherheitsteams Risiken nicht genau bewerten, Kontrollen anwenden oder die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten. Die Erkennung und kontinuierliche Überwachung sind daher für die Aufrechterhaltung einer genauen und sicheren API-Bestandsaufnahme von entscheidender Bedeutung.

Wie kann man Schatten-APIs aufspüren? Um Schatten-APIs zu identifizieren, sollten Unternehmen einen mehrschichtigen Ansatz verfolgen, der sowohl auf der Analyse des Netzwerkverkehrs als auch auf der Integration in ihre bestehenden Entwicklungs- und Cloud-Infrastrukturen basiert. Befolgen Sie diese grundlegenden Schritte: API-Datenverkehrskontrolle. Verwenden Sie API-Gateways, Web Application Firewalls (WAF) oder Cloud-native Tools, um den Netzwerkdatenverkehr auf unbekannte Endpunkte zu überprüfen. API-Sicherheitsplattformen bieten umfassende Transparenz, indem sie den Live-Datenverkehr analysieren und undokumentierte APIs identifizieren.

Verwenden Sie API-Gateways, Web Application Firewalls (WAF) oder Cloud-native Tools, um den Netzwerkdatenverkehr auf unbekannte Endpunkte zu überprüfen. API-Sicherheitsplattformen bieten umfassende Transparenz, indem sie den Live-Datenverkehr analysieren und undokumentierte APIs identifizieren. Protokollanalyse. Analysieren Sie Protokolle von Load Balancern, Proxys und Firewalls, um Muster der API-Nutzung aufzudecken, einschließlich Anfragen an nicht registrierte Endpunkte. Die Integration mit SIEM-Systemen und Protokollanalyse-Tools hilft dabei, diese Ergebnisse zu korrelieren.

Analysieren Sie Protokolle von Load Balancern, Proxys und Firewalls, um Muster der API-Nutzung aufzudecken, einschließlich Anfragen an nicht registrierte Endpunkte. Die Integration mit SIEM-Systemen und Protokollanalyse-Tools hilft dabei, diese Ergebnisse zu korrelieren. Cloud-Konfigurationsscan. Cloud Security Posture Management (CSPM) und Cloud-native Application Protection Platform (CNAPP) scannen Cloud-Umgebungen, um falsch konfigurierte Dienste zu erkennen, die undokumentierte APIs offenlegen.

Cloud Security Posture Management (CSPM) und Cloud-native Application Protection Platform (CNAPP) scannen Cloud-Umgebungen, um falsch konfigurierte Dienste zu erkennen, die undokumentierte APIs offenlegen. Code- und Repository-Analyse. Überprüfen Sie den Quellcode und CI/CD-Pipelines mit CNAPPs oder statischen Anwendungssicherheitstests, um API-Aufrufe und Endpunktdefinitionen aufzudecken, die nicht in der zentralen Dokumentation enthalten sind.

Überprüfen Sie den Quellcode und CI/CD-Pipelines mit CNAPPs oder statischen Anwendungssicherheitstests, um API-Aufrufe und Endpunktdefinitionen aufzudecken, die nicht in der zentralen Dokumentation enthalten sind. Angriffsflächenmanagement (Attack Surface Management, ASM). Verwenden Sie externe ASM-Tools – oder auch Tools wie die Suchmaschine Shodan –, um die Perspektive von Angreifern zu simulieren und APIs zu identifizieren, die über das öffentliche Internet zugänglich sind.