Business Continuity bei Überflutungen gewährleisten

Pläne für Business Continuity und Disaster Recovery beziehen sich in der Regel auf mehrere unterschiedliche Szenarien. Allerdings ist jede Krise anders. Also sollten sich auch die Reaktionen, die Wiederherstellungsprozesse und die Rückkehr zum normalen Geschäftsverlauf unterscheiden. Ohne die richtigen Vorbereitungen geht eine Organisation vielleicht unter.

Überflutungen, Schlammlawinen, Erdlöcher, Rohrbrüche, Zerstörungen der Hauptwasserleitung und andere mit Wasser zusammenhängende Zwischenfälle haben das Potential für große Schäden. Unternehmen, Regierungsorganisationen, Rechenzentren, persönliches Eigentum, die Belegschaft, geschäftliche Informationen, die Büros und andere Ressourcen können bei Überflutungen oder ähnlichen Ereignissen beeinträchtigt, zerstört oder verletzt werden.

Glücklicherweise kann das mittlerweile übliche und breit akzeptierte Arbeiten aus dem Hintergrund, beispielsweise vom Home Office aus, die Wahrscheinlichkeit längerfristiger Betriebsunterbrechungen verringern. Allerdings müssen sich Organisationen entsprechend zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in einer Überflutungszone vorbereiten.

Um einen eigenen Plan zu entwickeln, fängt man am besten damit an, die frei verfügbare Business-Continuity-Vorlage, die mit diesem Artikel verlinkt ist, herunterzuladen. Anders als standardisierte Templates zu diesem Thema konzentriert sich diese Vorlage auf die Auswirkungen von Überflutungen. Mit ihrer Hilfe lassen sich neue Pläne formulieren oder bestehende aktualisieren, um mit Überflutungen besser zurecht zu kommen.

Unterschiedliche Überflutungstypen

Überflutungsschäden treten nicht nur wetterbedingt auf. Es folgen fünf unterschiedliche Überflutungsszenarien, die den Geschäftsbetrieb unterbrechen können:

Regionale Überflutungen werden in der Regel vom Wetter, meist starkem Regen oder Schneefall und anschließendem Schmelzen des Schnees, verursacht. Blitzfluten sind plötzliche, extreme Überflutungen als Folge schwerer Regenstürme, Hurricanes, schmelzenden Schnees oder tropischer Stürme, die es inzwischen auch in Südeuropa gibt.

Flutkatastrophen resultieren aus dem Versagen von Infrastrukturen wie etwa berstenden Dämmen oder Deichen oder der Zerstörung von Hauptwasserleitungen. Sie überfluten mit Zehntausenden Litern Wasser sehr schnell die Straßen. Erdlöcher werden oft dadurch verursacht, dass Wasser den Straßenuntergrund unterhöhlt, der immer schwächer wird und schließlich einbricht.

Überflutungen von Küstenregionen treten oft als Folge von schweren Stürmen, zum Beispiel Hurricanes, auf, die Sturmfluten verursachen. Eine andere Ursache sind Seebeben, die Tsunamis auslösen.

Überflutungen entlang den Ufern von Flüssen oder Seen werden durch zu viel Zustrom zu den entsprechenden Wasserläufen oder stehenden Wasserkörpern ausgelöst. Die Ursache ist auch hier meist schweres Wetter. Allerdings kommen auch willkürliche Zerstörungen oder technische Fehler an flussaufwärts gelegenen Staubauwerken in Frage. So wird derzeit gemutmaßt, dass die Staumauer des oberhalb des ukrainischen Cherson gelegenen Stausees gesprengt werden könnte, um die Stadt (und damit natürlich auch alle dort befindlichen Rechenzentren) unter Wasser zu setzen.

Städtische Überflutungen resultieren meist aus der Blockade der Wasserabflüsse in den Straßen und anderen Drainage-Systemen. Hieran ist meist Müll und anderer Abfall, der die Abflüsse und Rohre verstopft, schuld.

Außerdem können Fluten durch Zwischenfälle an wasserwirtschaftlichen Einrichtungen, etwa durch Rohrbrüche im Wassersystem, Undichtigkeiten im Rohrsystem oder in der Drainage verursacht werden.