AWS EC2-Instanzen mit Terraform reproduzierbar erstellen

Entwickler können eine Amazon EC2-Instanz erstellen, um Software in einer Entwicklungs- oder Staging-Umgebung zu testen oder Software für den produktiven Einsatz bereitzustellen. Mit Terraform optimieren sie diesen Prozess mithilfe von Code.

Eine EC2-Instanz ist eine virtuelle Maschine, die in der AWS-Cloud ausgeführt wird. AWS verwaltet die zugrunde liegende Hardware, sodass sich Benutzer auf die von ihnen ausgeführte Software konzentrieren können, anstatt sich um Aufgaben der Infrastrukturverwaltung zu kümmern. Terraform ist ein Infrastructure-as-Code-Tool (IaC), mit dem IT-Administratoren und Entwickler Infrastrukturressourcen programmgesteuert bereitstellen können.

In diesem Beitrag erfahren Sie mehr über die Vorteile von Terraform und wie Sie damit eine EC2-Instanz in AWS starten können.

Warum Terraform geeignet ist Entwickler müssen ihre Zeit sinnvoll nutzen. Daher sind sie bestrebt, sich wiederholende und manuelle Prozesse zu reduzieren. In der Regel konzentrieren sich Entwickler auf das Entwerfen und Planen der Anwendungsarchitektur sowie auf das Schreiben von Code. IaC-Tools wie Terraform, das die HashiCorp Configuration Language verwendet, ermöglichen es Entwicklern, vertraute Fähigkeiten, wie zum Beispiel das Schreiben von Code, anzuwenden, um die Cloud-Infrastruktur bereitzustellen, auf der ihre Software ausgeführt wird. Mit Terraform können Entwickler auch Tests schreiben, darunter Unit- und Integrationstests, diese Tests in der Quellcodeverwaltung speichern und mit anderen daran zusammenarbeiten.