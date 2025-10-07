Infrastruktur automatisiert mit Terraform verwalten

Terraform ist ein leistungsstarkes Tool für die Verwaltung von Infrastructure as Code. Es eignet sich sowohl für Unternehmen, die gerade erst mit der Cloud beginnen, als auch für solche, die bereits Cloud-Anbieter nutzen.

Terraform kann eine Vielzahl von Ressourcen verwalten. In den meisten Fällen können Sie jede Software, die Ihr Unternehmen nutzt, mit Terraform managen, wie beispielsweise GitHub-Konfigurationen oder Ihre PostgreSQL-Datenbank.

Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile sowie die Bereitstellung eines Servers mit Terraform zu verstehen, damit Sie eine fundierte Entscheidung darüber treffen können, ob Terraform für Ihr Unternehmen geeignet ist.

Nachteile Mit Terraform sind Aktualisierungen der verwalteten Ressourcen nicht so schnell wie bei einer manuellen Aktualisierung. Wenn Ihr Unternehmen regelmäßige sofortige Aktualisierungen benötigt, wird Terraform diese sicherlich verlangsamen. Die Arbeit mit Terraform kann schwierig sein, wenn Sie verwaltete Ressourcen häufig manuell aktualisieren, da Sie diese Aktualisierungen auch in den Terraform-Konfigurationsdateien vornehmen müssen. Sie müssen eine Terraform-Aktualisierung durchführen, um den Status der verwalteten Ressourcen zu aktualisieren. Diese erhöhte Komplexität sollte berücksichtigt werden. In einfacheren Infrastrukturen kann sich die Doppelarbeit als unhaltbar erweisen, da die Konfiguration von Terraform möglicherweise länger dauert als die manuelle Bereitstellung der Ressourcen.

Vorteile Wenn Sie Ressourcen in Terraform-Code gespeichert haben, der in der Versionskontrolle liegt, wird automatisch ein Änderungsprotokoll aller Infrastruktur-Updates erstellt. Wenn ein Terraform-Update fehlerhaft ist, können Sie die letzten Änderungen mithilfe des Versionskontrollsystems rückgängig machen und die zuvor funktionierende Terraform-Konfiguration erneut anwenden. Fehler, die durch menschliches Versagen entstehen können, sind viel weniger wahrscheinlich, wenn Änderungen in Code geschrieben werden und Teams sie vor der Anwendung überprüfen können. Ein weiterer Vorteil von Terraform ist die einfache Bereitstellung neuer Dienste. Mit Terraform lassen sich neue Dienste einfach ändern oder bereitstellen, da Sie den Code bestehender Dienste wiederverwenden können.

So verwenden Sie Terraform zum Bereitstellen eines Servers Terraform verwendet Dateien, die in der HashiCorp-Konfigurationssprache geschrieben sind, um Cloud-Ressourcen zu verwalten. Terraform verwendet TF-Dateien, die in der Regel projektübergreifend einer ähnlichen Namenskonvention folgen. Eine main.tf-Datei enthält die Konfiguration der von Terraform verwalteten Ressourcen. Eine providers.tf-Datei enthält Definitionen, die es Terraform ermöglichen, eine Verbindung zu den Anbietern der verwalteten Ressourcen herzustellen. Wenn Sie beispielsweise Terraform zur Verwaltung von Ressourcen auf AWS verwenden, enthält die provider.tf-Datei einen AWS-Anbieterblock. Dieser legt Optionen für die Verwendung des Anbieters fest, zum Beispiel die Region, in der die Ressourcen bereitgestellt werden sollen. Verwenden Sie eine variables.tf-Datei, um Variablen zu definieren und flexiblere Konfigurationen zu erstellen. Diese Variablen werden dann von Ressourcen referenziert und können während der Ausführung von Terraform über verschiedene Methoden bereitgestellt werden. Eine Datei output.tf enthält Verweise auf Ressourcenwerte, die nach erfolgreicher Ausführung von Terraform zurückgegeben werden. Die Namen der Dateien in Terraform-Projekten dürfen nicht mit den zurückgegebenen Dateien übereinstimmen, obwohl dies ein allgemein akzeptierter Standard ist und die meisten Terraform-Projekte diesem Muster folgen. So sieht eine Terraform-Datei zum Bereitstellen eines Ubuntu-Servers aus. terraform { required_providers { aws = { source = "hashicorp/aws" version = "~> 5.0" } } } provider "aws" { region = "us-east-1" } # Aktuellstes Ubuntu 22.04 AMI abrufen data "aws_ami" "ubuntu" { most_recent = true filter { name = "name" values = ["ubuntu/images/hvm-ssd/ubuntu-jammy-22.04-amd64-server-*"] } owners = ["099720109477"] # Canonical } # Security Group für HTTP und SSH resource "aws_security_group" "web_sg" { name_prefix = "web-server-sg-" description = "Erlaubt HTTP (80) und SSH (22) Verkehr" ingress { description = "HTTP von überall" from_port = 80 to_port = 80 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } ingress { description = "SSH von überall (optional: auf eigene IP einschränken)" from_port = 22 to_port = 22 protocol = "tcp" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } egress { from_port = 0 to_port = 0 protocol = "-1" cidr_blocks = ["0.0.0.0/0"] } tags = { Name = "WebServerSecurityGroup" } } # EC2-Instanz erstellen resource "aws_instance" "example" { ami = data.aws_ami.ubuntu.id instance_type = "t3.micro" key_name = "mein-keypair" vpc_security_group_ids = [aws_security_group.web_sg.id] user_data = <<-EOF #!/bin/bash apt-get update -y apt-get upgrade -y apt-get install -y nginx systemctl start nginx systemctl enable nginx EOF tags = { Name = "ExampleInstance" } } # Öffentliche IP als Output output "instance_public_ip" { description = "Öffentliche IP-Adresse der EC2-Instanz" value = aws_instance.example.public_ip } Für die Zwecke dieses Beispiels befinden sich der Ausgabeblock und der Anbieterblock in derselben Datei. Normalerweise würden diese in ihren eigenen Dateien output.tf und provider.tf gespeichert, was den Terraform Best Practices entspricht. Der AWS-Provider-Block gibt an, dass AWS-Ressourcen verwendet werden und dass die Ressourcen in der Region us-east-1 bereitgestellt werden. Der aws_ami-Datenblock greift auf AWS zu und sucht die neuesten Amazon Machine Images (AMI) für die festgelegten Parameter. Die festgelegten Parameter geben ein Ubuntu-AMI zurück. Dabei handelt es sich um ein Image, das von AWS verwaltet wird und von Ubuntu für die Ausführung auf einem AWS-Server verwendet wird. Der nächste Block ist ein Datenblock, der die lokale IP-Adresse zurückgibt. Der Datenblock wird in der Sicherheitsgruppe verwendet, die unserer AWS-Instanz zugeordnet wird.