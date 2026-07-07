5 Vorteile einer semantische Ebene für KI in Unternehmen

KI benötigt Daten. Diese Daten sind jedoch häufig über verschiedene Geschäftsbereiche und Funktionen verstreut, von denen jeder seine eigenen Definitionen und Kennzahlen hat. Eine semantische Ebene kann widersprüchliche Datendefinitionen vereinheitlichen, indem sie ein standardisiertes Framework bereitstellt, auf das KI-Systeme zugreifen können.

Bis vor kurzem war eine semantische Ebene in erster Linie eine Erleichterung für Business-Intelligence-Anwender (BI), die Daten aus verschiedenen Quellen zusammenführen mussten, um ihre Dashboards und Visualisierungen zu unterstützen. Sie war besonders nützlich für Self-Service-BI, bei der Anwender bewusst den Aufwand eines unternehmensweiten Data Warehouse vermieden. Heute ist die semantische Ebene jedoch ein wesentlicher Bestandteil der KI-Architektur in Unternehmen und sorgt für höhere Genauigkeit und Modellleistung bei generativen und agentischen KI-Systemen.

Wo die semantische Ebene im KI-Stack eines Unternehmens Platz findet Traditionell ist eine semantische Ebene ein logischer Rahmen, der Definitionen von Daten, Kennzahlen und Beziehungen zwischen Datenelementen aus mehreren Datenquellen bereitstellen kann. Die Möglichkeit, dies an einem Ort zu tun und gleichzeitig mehrere Anwendungen zu bedienen, ermöglicht eine bequeme Verwaltung und konsistente Ergebnisse. Unternehmen stellen fest, dass sie eine ähnliche Architektur benötigen, um sicherzustellen, dass KI-Modelle und -Agenten wichtige Begriffe wie Umsatz und Kunde über alle geschäftlichen Anwendungsfälle hinweg konsistent interpretieren. Die für KI benötigte semantische Ebene ist jedoch nicht ganz dieselbe wie die in der BI verwendete. Semantische Ebenen in der BI sind in der Regel in eine bestimmte Plattform eingebettet, was Konsistenz für menschliche Analysten gewährleistet, die dieses Tool nutzen. Im Gegensatz dazu ist eine KI-Semantikschicht eine unabhängige Metadatenschicht, die über APIs und zunehmend auch über das Model Context Protocol (MCP) bereitgestellt wird. Heutzutage haben die meisten BI-Anbieter ihre Architektur angepasst, um diesen neuen Anwendungsfall zu ermöglichen, doch die bloße Bereitstellung einer BI-Semantikschicht über diese Schnittstellen ist keine ausreichende Lösung für das vorliegende Problem. KI-Agenten müssen autonom Schlussfolgerungen ziehen, um auf neue Fragen zu reagieren. Um dies zu ermöglichen, enthalten KI-Semantikschichten häufig Ontologien und Wissensgraphen, die definieren, wie die komplexen Begriffe eines Geschäftsbereichs miteinander in Beziehung stehen, anstatt sich ausschließlich auf einfache Datenverknüpfungen zu stützen. Dies ermöglicht es den Agenten, komplexe Schlussfolgerungen zu ziehen, die ein menschlicher Modellierer möglicherweise niemals explizit definiert. Ebenso bilden BI-Semantikschichten strukturierte tabellarische Daten ab, während Semantikschichten für Unternehmens-KI sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten vereinen.

5 strategische Gründe, in Semantikschichten für KI zu investieren Die Investition in eine semantische KI-Ebene bringt zahlreiche geschäftliche Vorteile mit sich. Diese fünf Gründe können Unternehmen dabei unterstützen zu erkennen, warum eine semantische Ebene eine kluge Investition sein kann. 1. Klar definierte Metriken liefern überprüfbare Zahlen Ein KI-Modell, das Rohdaten abfragt, liefert bei der Datenanalyse möglicherweise Zahlen, die zwar plausibel, aber unzuverlässig sind. Dies lässt sich nicht durch bessere Eingabeaufforderungen beheben, da das Problem struktureller Natur ist. Wenn KI-Modelle keinen direkten Zugriff auf Regeln oder Definitionen haben, arbeiten sie auf der Grundlage von Schlussfolgerungen. Das Ergebnis ist allzu oft eine Halluzination. Im Gegensatz dazu liefert eine semantische Ebene explizite Definitionen von Kennzahlen und Zahlen, wodurch das KI-Modell wie beabsichtigt korrekte Ergebnisse liefern kann. 2. Ein präziser Kontext kann größere Modelle bei geringeren Kosten übertreffen Sobald Definitionen über eine semantische Ebene verfügbar sind, kann ein kleineres, kostengünstigeres Modell, das diese auswertet, präziser und effizienter sein als ein größeres Modell, das ohne sie auskommt. Zu viele Unternehmen bemühen sich vergeblich, die Genauigkeit zu verbessern, indem sie für größere Modelle mit höheren – und teureren – Schlussfolgerungsfähigkeiten bezahlen. Eine semantische Ebene ermöglicht es sogar einem bescheidenen Modell, gute Leistungen zu erbringen. 3. Metadaten zur Herkunft ermöglichen überprüfbare Entscheidungen Innerhalb einer semantischen Ebene sollte jede Geschäftsdefinition auch einen Verantwortlichen und einen Herkunftsnachweis enthalten, um die Quelle der Daten anzugeben. Eine gemeldete Zahl wird somit mit einer Herkunftsangabe geliefert. Prüfer und Auditoren können den verantwortlichen Eigentümer identifizieren und die Daten bis zu ihrer Quelle zurückverfolgen. Wenn beispielsweise mehrere Definitionen von Umsatz in den Bereichen Marketing und Finanzen nebeneinander bestehen, bestimmt der Verifizierungsstatus, welche davon maßgeblich ist. Wenn KI-Agenten autonome Entscheidungen treffen, ist diese Herkunftsangabe entscheidend für die Überprüfung, welche Daten in eine Entscheidung eingeflossen sind – sowohl zur Fehlerbehebung als auch zur kontinuierlichen Verbesserung. 4. Wissensgraphen führen zu komplexeren Abfragen als Datenschemata Eine semantische Ebene kann einen Wissensgraphen enthalten, der Geschäftseinheiten – wie regionale Lieferanten in einem CRM-System, deren als PDF-Dateien gespeicherte Qualitätsaufzeichnungen und einen Bericht über aktuelle Marketingausgaben – als Knotenpunkte miteinander verbindet, durch die ein Agent Schritt für Schritt navigieren kann. Diese Art der Darstellung von Geschäftsstrukturen spiegelt wider, wie Geschäftswissen in der Praxis tatsächlich funktioniert, anstatt Informationen in die flachen Schemata traditioneller Data Warehouses zu zwängen. 5. Eingebettete Richtlinien ermöglichen einen sicheren Einsatz von Agenten Eine effektiv umgesetzte Governance ermöglicht es Unternehmen, KI-Modelle und Agenten vertrauensvoll einzusetzen. Wenn beispielsweise Zugriffsregeln direkt in die semantische Ebene eingebettet sind, können Unternehmen autonome Agenten sicher einsetzen, ohne zusätzliche Governance-Ebenen hinzuzufügen, und dabei dennoch sensible Informationen schützen. Die Einbettung von Richtlinien in die semantische Ebene stellt sicher, dass diese stets mit der Modellentwicklung synchronisiert sind und nicht umgangen werden können.