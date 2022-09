11 Open-Source-Tools für automatische Pentests

Es ist gar nicht so von entscheidender Bedeutung, wie viele der neuesten Security-Lösungen in der eigenen IT-Umgebung eingesetzt werden. Viel wichtiger ist, zu wissen, dass sie ihre Aufgaben wie gewünscht erfüllen und Cyberangriffe entdecken beziehungsweise auch stoppen.

Letzteres ist einer der wichtigsten Gründe, warum Penetrationstests ein essenzieller Bestandteil jeder IT-Sicherheitsstrategie sein sollten. Pentests ermöglichen dem Security-Team die verwendeten Sicherheitskontrollen zu prüfen und Schwachstellen im Netzwerk, den Anwendungen oder IoT-Devices (Internet of Things) zu identifizieren.

Nachdem ein Test durchgeführt und eine oder mehrere Sicherheitslücken gefunden wurden, kann das Team sofort vorbeugende Maßnahmen ergreifen, bevor Angreifer die Schwachstellen für ihre Zwecke ausnutzen können. Pentests sind darüber hinaus wichtig, da sie in vielen Industriestandards und Regelungen wie der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), HIPAA oder PCI DSS vorgeschrieben sind.

Das Durchführen von Penetrationstests kann allerdings eine äußerst arbeitsame Aufgabe sein. Viele Sicherheitsteams haben weder die Zeit noch das Personal, um die dafür nötigen Arbeiten noch selbst manuell erledigen zu können. Glücklicherweise gibt es aber eine ganze Reihe von automatisierbaren Pentest-Tools, die diese Lücke schließen. Da aber mit den Pentests meist sehr viele Ziele erfüllt werden müssen und eine Vielzahl unterschiedlichster Werkzeuge dafür zur Verfügung stehen, ist es keine leichte Aufgabe das richtige Tool für jeden Zweck zu finden.

In der Berichtsphase wird durch die Pentester ein Report erstellt , der die Informationen über alle gefundenen Schwachstellen und ihre Ausnutzbarkeit durch Angreifer enthält. Auf Basis dieser Daten kann das Sicherheitsteam eines Unternehmens dann fundierte Entscheidungen darüber treffen, wie die allgemeine Sicherheitslage am besten und effektivsten verbessert werden kann.

Durch das gezielte Scannen nach bekannten Schwachstellen wird in der Umgebung nach nicht eingespielten Patches, anfälligen Software-Versionen, Schwachstellen in Anwendungen, Löchern in Firewalls und anderen Fehlern bei den Sicherheitsmaßnahmen gesucht.

Das Scannen nach offenen Ports dient in der Erkundungsphase dazu, Informationen über laufende Dienste zu sammeln und zu erfahren, wie potenzielle Schwachstellen aussehen können. Dabei werden vor allem Pakete an bestimmte Ports geschickt und die Antworten ausgewertet.

Legion ist ein modular erweiterbares und halbautomatisches Pentesting-Tool. Es gibt nur wenig Dokumentation zu Legion, aber die grafische Oberfläche hat viele Bedienfelder und Kontextmenüs. Das erleichtert es auch noch unerfahrenen Anwendern, die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Durch den modularen Aufbau kann Legion gut an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Außerdem verlinkt das Tool gefundene CVEs ( Common Vulnerabilities and Exposures ) automatisch mit passenden Exploits in der Exploit Database.

5. Zed Attack Proxy

Das vom Open Web Application Security Project (OWASP) entwickelte Zed Attack Proxy (ZAP) scannt Webanwendungen auf Schwachstellen. Dabei arbeitet die Software wie ein MitM-Proxy (Man in the Middle) zwischen dem Browser des Testers und der zu prüfenden Applikation. ZAP kann Anfragen abfangen, Inhalte verändern und Pakete weiterleiten. Darüber hinaus bietet die Lösung zahlreiche Funktionen und Add-ons, die in der Regel über den ZAP-Marktplatz frei verfügbar sind. ZAP-Versionen sind für jedes größere Betriebssystem verfügbar. Außerdem gibt es fertige Docker-Images, in denen Zed Attack Proxy bereits vorinstalliert wurde.