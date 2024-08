Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) muss seit Mai 2018 umgesetzt werden. Seitdem müssen Unternehmen, die digitale Informationen von Bürgern der EU speichern oder mit ihnen in Interaktion treten, entsprechend verwalten. Die Einhaltung der DSGVO kann für Administratoren von Microsoft SharePoint besonders schwierig sein.

Gemäß der EU-DSGVO müssen Unternehmen, die sensible, personenbezogene Daten von EU-Bürgern speichern, zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Informationen zu klassifizieren und vor Missbrauch oder Weitergabe zu schützen. Administratoren, die für die Compliance-Strategien von SharePoint verantwortlich sind, sollten davon ausgehen, dass personenbezogene Daten in allen Dokumenten von Personalverwaltungssystemen bis hin zu Verkaufssystemen vorhanden sind.

Es gibt fünf Hauptbereiche, auf die sich SharePoint-Administratoren konzentrieren sollten, um sicherzustellen, dass sensible Daten die Anforderungen der DSGVO erfüllen:

5. Compliance-Schulung für Endanwender

SharePoint-Administratoren verfügen über verschiedene Tools, mit denen sie sensible Daten automatisch erkennen und schützen können. Aber es gibt immer noch Risiken des Datenmissbrauchs oder durch versehentlichen Datenverluste. Um diese Risiken zu mindern, müssen die Benutzer ausreichend geschult werden. Ziel ist es, dass sie mit allen Daten ordnungsgemäß umgehen und die Compliance-Beziehungen zwischen SharePoint und der DSGVO verstehen. Die Administratoren sollten alles unternehmen, um die Trainingsinformationen per E-Mail, Videos oder durch Aktualisierungen der Nutzungsbedingungen mit allen Mitarbeitern zu teilen. So wird sichergestellt, dass alle Mitarbeiter ein gutes Verständnis davon haben, was die Vorschriften für sie bedeuten.

Bei mehreren hunderttausend Unternehmen und Organisationen, die SharePoint verwenden, ist es wichtig zu beachten, dass nicht alle Implementierungen die DSGVO-Compliance-Anforderungen erfüllen müssen. Diejenigen aber, die diese Anforderungen zu erfüllen haben, müssen sicherstellen, dass alle geeigneten Schritte unternommen werden, um personenbezogene Daten von EU-Bürgern zu schützen. Dieses ist ein Muss für Administratoren, die für die Erfüllung der Anforderungen an SharePoint verantwortlich sind.