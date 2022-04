Windows Server 2022: Neue Funktionen der DNS-Sicherheit

DNS-Server können ein treffliches Ziel von Angriffen sein und damit ein Sicherheitsrisiko darstellen. Fangen Hacker oder Malware-Programme DNS-Anfragen ab, lassen sich diese nicht nur auslesen, sondern auch manipulieren. Daher achten immer mehr Unternehmen und Organisationen darauf, dass die DNS-Infrastruktur sicherer wird. Microsoft hat dazu in Windows-Server, aber auch in Windows 11 Neuerungen integriert, mit denen sich DNS-Abfragen und Server sicherer betreiben lassen.

Windows Server 2022 unterstützt, zusammen mit Windows 11, als erste Betriebssysteme von Microsoft die DNS-over HTTPS -Funktionalität (DoH). Bei dieser Technik überträgt der DNS-Client die DNS-Anfragen per HTTPS-Verschlüsselung zum DNS-Server. Um diese Technik zu nutzen, müssen Client und Server DoH unterstützen. Derzeit kann Windows Server 2011 und auch Windows 11 DoH nur als Client nutzen. Es ist aber zu erwarten, dass in Zukunft der Server auch DoH auf Serverseite unterstützt.

Mit der Veröffentlichung von Windows Server 2022 und Windows 11 findet DoH zunächst grundlegenden Einzug in Windows. In Zukunft werden diese Funktionen erweitert. Dazu steht zum Beispiel auch das Cmdlet Add-DnsClientDohServerAddress zur Verfügung, um der Liste der unterstützten Server eine weitere Adresse hinzuzufügen. Löschen lassen sich Server mit Remove-DnsClientDohServerAddress . Anpassen lassen sich die Einstellungen wiederum mit Set-DnsClientDohServerAddress . Weiterführende Informationen finden sich in der zugehörigen Microsoft-Dokumentation .

DNS-Server in Windows Server 2022 absichern

Bis Windows Server 2022 in der Lage ist als DoH-Server zu arbeiten, können sich Admins mit anderen Sicherheitsfunktionen für DNS beschäftigen. Diese sind in den meisten Fällen bereits in Windows Server 2016/2019 verfügbar. In den Einstellungen von DNS-Servern in der DNS-Verwaltung (dnsmgmt.msc) stehen in den Eigenschaften verschiedene Registerkarten und Optionen zur Verfügung, die auch für den Server relevant sind. Hier sollte besonders auf Berechtigungen geachtet werden und auf die eingetragenen DNS-Server, die zum Beispiel Daten von den Zonen der Server abrufen dürfen.

Abbildung 4: Der Server-Manager liefert Microsoft-Empfehlungen im Hinblick auf den richtigen Betrieb der DNS-Server.

Parallel dazu gibt Microsoft auch Empfehlungen aus, um DNS-Server richtig zu betreiben. Über den Server-Manager steht dazu nach einem Klick auf DNS bei Aufgaben der Best Practices Analyzer zur Verfügung. Diese scannt auch DNS-Server und gibt Hilfen zur Absicherung.