Tutorial: Wie Sie mit Java in Microsoft Azure entwickeln

Java-Entwickler, die Anwendungen in Azure bereitstellen oder zugehörige Dienste nutzen möchten, können auf ein breites Portfolio zugreifen. Es ist unter anderem möglich, aus einer Java-App heraus, die über Azure zur Verfügung gestellt wird, auf Azure SQL-Datenbanken zuzugreifen.

Wie die Entwicklung mit Java in Azure im Detail funktioniert, wird im Microsoft-Artikel Erste Schritte bei der Cloudentwicklung mit Java in Azure erläutert. Hier werden unter anderem Beispiele genannt, wie sich Java-Apps mit Azure SQL-Datenbanken verknüpfen lassen. Azure unterstützt verschiedene Java-Distributionen, darunter Microsoft Build of OpenJDK und Eclipse Temurin für JDK 8, und alle Java-Versionen.

Java in Microsoft Azure einsetzen

Viele Cloud-Dienste, aber auch Azure Arc als Schnittstelle zum lokalen Rechenzentrum, sowie Azure Stack HCI, unterstützen Java. Microsoft stellt für verschiedene Azure-Dienste die Java-Runtime bereit. Dazu gehören:

Azure App Service unter Windows

Azure App Service unter Linux

Azure Functions

Azure Spring Apps

Azure Service Fabric

Azure HDInsight

Azure Cognitive Search

Azure Cloud Shell

Azure DevOps

In der Dokumentation der einzelnen Dienste findet man mehr Informationen darüber, auf was man bei der Java-Entwicklung achten muss. Um etwa Azure Cognitive Services in die eigene Anwendung zu integrieren, kann man folgenden Beispielcode verwenden:

import com.microsoft.azure.cognitiveservices.search.imagesearch.*;

import com.microsoft.azure.cognitiveservices.search.imagesearch.models.*;

public class AzureCognitiveServicesExample {

public static void main(String[] args) {

try {

// Verbindung zum Azure Cognitive Services-Endpunkt herstellen

String endpoint = "https://<service-name>.cognitiveservices.azure.com/";

String key = "<subscription-key>";

ImagesearchClient client = new ImagesearchClientBuilder()

.endpoint(endpoint)

.credential(new CognitiveServicesCredentials(key))

.buildClient();

// Eine Bildsuche durchführen

Images imageResults = client.images().search("<query>");

// Ergebnisse verarbeiten

for(ImageObject imageObject : imageResults.value()) {

System.out.println("Name: " + imageObject.name());

System.out.println("URL: " + imageObject.contentUrl());

System.out.println("Thumbnail-URL: " + imageObject.thumbnailUrl());

}

} catch (Exception e) {

// Fehlerbehandlung

System.err.println("Fehler: ");

}

Java-Programme können – wenn nötig – auf Azure Cloud Storage zugreifen und eigene Blobs erstellen. Der Code dazu lautet beispielsweise:

import com.microsoft.azure.storage.CloudStorageAccount;

import com.microsoft.azure.storage.blob.CloudBlobClient;

import com.microsoft.azure.storage.blob.CloudBlobContainer;

public class AzureBlobExample {

public static void main(String[] args) {

try {

// Verbindung zum Azure-Blobspeicher herstellen

String storageConnectionString = "DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=<account-name>;AccountKey=<account-key>";

CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.parse(storageConnectionString);

CloudBlobClient blobClient = storageAccount.createCloudBlobClient();

// Einen neuen Container erstellen

CloudBlobContainer container = blobClient.getContainerReference("<container-name>");

container.createIfNotExists();

System.out.println("Container " + container.getName() + " wurde erfolgreich erstellt.");

} catch (Exception e) {

// Fehlerbehandlung

System.err.println("Fehler: " + e.getMessage());

}

}

}

Generell unterstützt Microsoft Lösungen von Drittherstellern. Es ist aber empfehlenswert, bei der Entwicklung mit Java in Azure entweder auf Eclipse Adoptium Temurin oder Microsoft Build of OpenJDK zu setzen. Hier sind Kompatibilität und maximale Unterstützung garantiert.