Ist Python weniger fehleranfällig als andere Sprachen?

Die Prämisse einiger Entwickler lautet: kürzerer Code ist mit größerer Wahrscheinlichkeit fehlerfreierer Code als langer Code.

Auf die Spitze getrieben, legt diese Prämisse nahe, dass sogenannter Code Golf – Code, der absichtlich auf das absolute Minimum an Zeichen reduziert wurde – der fehlerfreieste Code ist. Code Golf ist per Definition dichter und kaum lesbarer Code. Wie kann das gut sein?

Je mehr man über diese Idee nachdenkt und darüber, wie man sie widerlegen kann, desto mehr ergibt sie Sinn. Code-Golf-Code neigt dazu, entweder 100 Prozent zu funktionieren oder spektakulär zu versagen. Sobald der Code funktioniert, ist er in der Regel korrekt, da es buchstäblich keinen Raum für Fehler gibt.

Code-Beispiele: Python versus Java

Beginnen wir mit der guten alten „Hello World“-Anwendung. Um diese in Java zu erstellen, benötigen wir fünf Zeilen:

public class HelloWorld { public static void main(String[] args) { System.out.println("Hello, World!"); } }

Dasselbe ist in Python nur eine Zeile lang:

print("Hello, World!")

Wir können dies jedoch als bloßen Standardcode abtun. Ein etwas konkreteres Beispiel ist die Definition einer Klasse. Eine einfache Klasse in Java benötigt etwa ein Dutzend Zeilen:

public class Person { private String name; public Person(String name) { this.name = name; } public void greet() { System.out.println("Hello, my name is " + name); } public static void main(String[] args) { Person person = new Person("Alice"); person.greet(); } }

In Python erreichen wir das Gleiche in sieben Zeilen:

class Person: def __init__(self, name): self.name = name def greet(self): print(f"Hello, my name is {self.name}") person = Person("Alice") person.greet( )

Manchmal geht es bei der Einsparung von Code nicht so sehr um die Anzahl der Zeilen, sondern um die Lesbarkeit. Hier ist zum Beispiel eine Lambda-Funktion, die eine quadratische Funktion auf eine Liste in Java anwendet:

public class LambdaExample { public static void main(String[] args) { List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5); List<Integer> squared = numbers.stream() .map(n -> n * n) .collect(Collectors.toList()); System.out.println(squared); } }

Und hier ist der Code, um dasselbe in Python zu erreichen:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5] squared = [n * n for n in numbers] print(squared)

Lassen Sie uns zum Schluss noch eine Runde Code Golf in beiden Sprachen vergleichen, um Duplikate aus einer Liste zu extrahieren. In Java lautet die Funktion:

public static List<Integer> RemoveDuplicateHashSet(List<Integer> items) { return new ArrayList<>(new HashSet<>(items)); }

Das Äquivalent in Python lautet: