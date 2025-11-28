RCS Business Messaging: Leitfaden für Integration

Es steht außer Frage, dass SMS-Nachrichten die Art und Weise, wie wir kommunizieren, verändert haben. Doch die vor mehr als 40 Jahren entwickelte Technologie zeigt mittlerweile ihr Alter. Die Nutzer sind bereit für etwas Robusteres.

Hier kommt Rich Communication Services (RCS) ins Spiel. Der von der GSM Association definierte Standard wird als Ersatz für die herkömmliche SMS-Kommunikation beworben. Während SMS auf Text beschränkt ist, unterstützt RCS interaktive Funktionen, Rich Media und verbesserte Sicherheit beim Business Messaging.

Sehen wir uns an, wie Unternehmen RCS nutzen können, um besser mit ihren Kunden und Geschäftspartnern zu interagieren.

Strategische Vorteile für das Kundenerlebnis Möchten Sie die Kundenzufriedenheit und -bindung in Ihrem Unternehmen verbessern? RCS kann Sie dabei unterstützen. Beachten Sie dazu die folgenden grundlegenden RCS-Funktionen: Benutzer können Rich Media wie Fotos, Videos, GIFs sowie Dateien senden und empfangen, ohne zusätzliche Apps installieren zu müssen.

Gruppenchats bieten erweiterte Funktionen, die mit herkömmlichen Textnachrichten nicht möglich sind.

Zu den interaktiven Funktionen gehören Marken-Messaging und Ein-Klick-Aktionen wie Einkaufen, Anrufen oder das Anzeigen eines Standorts auf einer Umgebungskarte.

Die Unterstützung für RCS-Netzwerke und -Geräte erfolgt auf Ebene der Netzbetreiber.

RCS-Systeme verschlüsseln Daten standardmäßig und bieten eine Absenderüberprüfung, um Spoofing sowie Betrug zu verhindern und das Vertrauen der Benutzer zu stärken. Herkömmliche SMS-Nachrichten können mit diesen erweiterten Funktionen nicht mithalten. RCS stärkt auch die Unified Communications (UC), indem es einen Mehrwert schafft, die Komplexität reduziert und mobile-first-Kommunikation ermöglicht sowie neue mobile Technologien wie 5G-Netzwerke unterstützt.

Integrieren Sie RCS in Ihre bestehenden Technologien RCS lässt sich in die Infrastruktur und aktuelle Initiativen Ihres Unternehmens integrieren, darunter: KI-Chatbots: RCS arbeitet mit KI-Chatbots zusammen, um strukturierte Gesprächsabläufe, Rich Media und reibungslose Übergaben an menschliche Agenten zu ermöglichen. So können Unternehmen die Vorteile traditioneller, auf Computing-Plattformen basierender Chatbots auf mobile Nutzer ausweiten.

UC-Plattformen: RCS vereinfacht UC-Implementierungen, indem es vorhersehbare Unified-Messaging-Funktionen für iOS- und Android-Nutzer bietet.

CRM: Durch die Einbindung von RCS-Messaging in eine CRM-Plattform wird der Informationsaustausch zwischen Kundeninteraktionen und CRM-Datensätzen optimiert. Ein weiterer Vorteil ist, dass Unternehmen Rich-Media-Nachrichten automatisieren können, die personalisierte Benachrichtigungen, Erinnerungen, Verkaufsveranstaltungen, Werbeaktionen und andere Kundenkommunikationen übermitteln.