Microsoft 365: Was Datenschutz-Aufsichtsbehörden empfehlen

Wir erinnern uns: Im November 2022 veröffentlichte das Gremium der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden DSK (Datenschutzkonferenz) eine Bewertung zur Nutzung von Microsoft 365. Darin kam die DSK zu dem Schluss, dass der Nachweis von Verantwortlichen, Microsoft 365 datenschutzrechtskonform zu betreiben, auf der Grundlage des von Microsoft bereitgestellten „Datenschutznachtrags vom 15. September 2022“ nicht geführt werden könne.

Solange insbesondere die notwendige Transparenz über die Verarbeitung personenbezogener Daten aus der Auftragsverarbeitung für Microsofts eigene Zwecke nicht hergestellt und deren Rechtmäßigkeit nicht belegt werde, könne dieser Nachweis nicht erbracht werden so die DSK in der Bewertung (PDF),.

Für Unternehmen stellte und stellt sich die Frage, wie sie denn weiterhin Microsoft 365 einsetzen und gleichzeitig die sogenannte Rechenschaftspflicht nach DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) erfüllen können. Unter Rechenschaftspflicht versteht man dabei, dass der oder die Verantwortliche für die Einhaltung der Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich ist und die Einhaltung nachweisen können muss.

Microsoft 365 und der Datenschutz: Darum müssen Unternehmen handeln

Es ist nicht jedem sofort ersichtlich, warum Hinweise zu Microsoft 365 die Unternehmen als Nutzende betreffen und nicht etwa den Anbieter.

Dazu sagten die Aufsichtsbehörden: Die Bewertung der Datenschutzkonferenz wendet sich nicht direkt an Microsoft, sondern an die Verantwortlichen, und zwar weil die Verantwortlichen nach DSGVO nachweisen können müssen, dass Microsoft 365 transparent und rechtmäßig verwendet werden kann. Das können sie aber nicht, solange Microsoft seinen eigenen Unterlagen zufolge personenbezogene Daten (von wem?) für eigene Zwecke (welche?) verwendet und hierüber auch keine weiteren Angaben macht, so der Hinweis der Datenschützer.