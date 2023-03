Fünf Tipps zum Lösen von Leistungsproblemen in Windows 11

Es gibt viele Ursachen dafür, dass Windows 11 Desktops langsamer arbeiten, als sie sollten, und die meisten dieser Probleme lassen sich durch eine Reihe von Systemüberprüfungen und -bereinigungen beheben.

Als Windows-Administrator gibt es einige klare Schritte, die Sie befolgen können, wenn Benutzer von Windows 11 über Leistungsprobleme klagen. Der erste Schritt in diesem Prozess besteht jedoch darin, die Leistungsprobleme zu erkennen und sicherzustellen, dass Ihre Benutzer in der Lage sind, sie zu bemerken und zu melden.

Um die Malware auf dem Windows 11-Desktop zu bekämpfen, sollten Sie Schritte Unternehmen, um die schädliche Software vom System zu entfernen, und sich mit Anbietern von Desktop-Sicherheitslösungen in Verbindung setzen, bei denen Sie Kunde sind.

Wenn Sie Malware auf Ihrem System finden, sollten Sie die Infektion natürlich entfernen, bevor Sie die Leistungsuntersuchung fortsetzen. In den meisten Fällen lassen sich mit der Beseitigung der Infektion auch die Leistungsprobleme beheben.

Die beste Möglichkeit, nach Malware zu suchen, besteht darin, einen eigenständigen Scanner eines Drittanbieters auszuführen, um zu sehen, was er findet. Ein eigenständiges -Tool ist sinnvoll, weil es nicht installiert werden muss und daher weniger anfällig für Infektionen oder Blockaden ist, wenn Malware bereits auf dem Ziel-PC vorhanden ist. Geeignete Angebote dafür sind:

3. Identifizieren Sie Prozesse, die zu viel CPU beanspruchen

Wenn es keine Anzeichen für Malware auf Ihrem Windows-PC gibt, sollten Sie als Nächstes den Task-Manager starten und sich den Detailbereich ansehen (Abbildung 1). Klicken Sie dann auf die CPU-Kopfzeile, um die Ergebnisse nach CPU-Auslastung in absteigender Reihenfolge zu sortieren, wobei der Prozess mit dem höchsten CPU-Bedarf ganz oben erscheint.

Abbildung 1: In der Taskmanager-Detailanzeige sehen Sie, welche Prozesse potentiell Probleme verursachen.

Wenn der höchste angezeigte Wert nicht Leerlaufprozess ist oder wenn irgendetwas anderes mit einem dauerhaften Wert von 60 Prozent oder mehr angezeigt wird, könnte ein Problem vorliegen. Wenn Sie in die Suchmaschine Ihrer Wahl den Problemprozess suchen, finden Sie in der Regel eine Erklärung, und Strategien zum Lösen des Problems. Sie erhalten auch Antworten darauf, ob das Problem mit einem Windows-Update, einem Anwendungs-Update oder einem anderen bekannten Problem zusammenhängt. Die Zahl der Möglichkeiten ist zu groß, um sie in einem einzigen Artikel vollständig darzustellen.

Wenn Sie nach CPU-intensiven Aufgaben oder Prozessen suchen, finden Sie oft eine Liste möglicher Ursachen, jeweils mit den dazugehörigen Lösungen oder Workarounds. Machen Sie sich laufend Notizen darüber, welche Optionen Sie bereits durchprobiert haben, um möglichst effizient zu arbeiten.