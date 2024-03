Einen privaten Endpunkt zum Schutz von Functions-Apps erstellen

Azure Functions ermöglicht es Entwicklern, kleine Codeteile oder Funktionen als Reaktion auf verschiedene Ereignisse auszuführen, ohne die zugrunde liegende Infrastruktur verwalten zu müssen. Die Funktionen können durch verschiedene Quellen ausgelöst werden, zum Beispiel HTTP-Anfragen, Datenbankoperationen und Timer-Ereignisse.

Mit Azure Functions können sich Entwickler ausschließlich auf ihren Code konzentrieren, während Azure die Skalierung, Wartung und Ausführung übernimmt. Diese serverlose Architektur ist ideal für den Aufbau von Microservices, ereignisgesteuerten Anwendungen und automatisierten Aufgaben. Sie bietet eine kostengünstige Lösung, bei der nur die tatsächlich genutzte Rechenzeit berechnet wird.

Auch wenn es zahlreiche Vorteile gibt, müssen Unternehmen bei der Sicherheit proaktiv sein. Sicherheit ist für Azure Functions aus mehreren Gründen unerlässlich:

In diesem Tipp erfahren Sie die Grundlagen eines privaten Endpunkts, bewährte Verfahren, häufig zu vermeidende Fehler und wie Sie einen privaten Endpunkt erstellen.

Schritte zum Erstellen eines privaten Endpunkts

Um einen privaten Endpunkt für Azure Functions zu erstellen, benötigen Sie Folgendes:

Azure-Abonnement

Azure-Ressourcengruppe

Virtuelles Netzwerk

Subnetz im virtuellen Netzwerk

Azure-Functions-Anwendung

Schritt 1: Wählen Sie eine Funktionsvorlage

Erstellen Sie eine Azure-Funktion mit einer der fertigen Vorlagen oder verwenden Sie eigenen Code. Öffnen Sie dazu Visual Studio, wählen Sie Neues Projekt (New Project), wählen Sie Azure Function und wählen Sie dann die gewünschte Vorlage.

Abbildung 1: Wählen Sie in Visual Studio die Azure-Functions-Projektvorlage.

Für dieses Beispiel verwenden Sie die Standardvorlage HTTP-Trigger, einschließlich des gesamten Beispielcodes, den die Vorlage erstellt.

Abbildung 2: Wählen Sie den HTTP-Trigger als Vorlage.

Fühlen Sie die Eigenschaften aus, und erstellen Sie das Projekt. Der folgende Beispielcode wird standardmäßig erstellt, wenn Sie die Microsoft-http-Trigger-Vorlage verwenden – der Funktionsname unterscheidet sich:

public static class funcAWZI0LK5 { [FunctionName("funcAWZI0LK5")] public static async Task<IActionResult> Run( [HttpTrigger(AuthorizationLevel.Anonymous, "get", "post", Route = null)] HttpRequest req, ILogger log) { log.LogInformation("C# HTTP trigger function processed a request."); string name = req.Query["name"]; string requestBody = await new StreamReader(req.Body).ReadToEndAsync(); dynamic data = JsonConvert.DeserializeObject(requestBody); name = name ?? data?.name; string responseMessage = string.IsNullOrEmpty(name) ? "This HTTP triggered function executed successfully. Pass a name in the query string or in the request body for a personalized response.": $"Hello, {name}. This HTTP triggered function executed successfully."; return new OkObjectResult(responseMessage); } }

Schritt 2: Testen Sie die Funktion

Um die Funktion zu testen, navigieren Sie zur Übersichtsseite, um die URL zu erhalten.

Abbildung 3: Rufen Sie die Azure-Functions-URL ab.

Wenn Sie die URL aufrufen, wird eine Azure-Seite angezeigt, die besagt, dass die Funktion funktioniert. Um den Code für die Funktion zu verwenden, hängen Sie an die URL /API/function-name an – im Beispielcode ist das /API/HttpAWZI0LK5. Wenn Sie Daten an die Funktion übergeben möchten, können Sie etwas wie /API/HttpAWZI0LK5?name=Liam Cleary verwenden.

Die Standardkonfiguration erlaubt es jedem, die Funktion aufzurufen, da es die Autorisierungsmethode anonymisiert. Ändern Sie das am besten in eine sicherere Option, es sei denn, Sie benötigen anonymen Zugriff auf die Funktion. Ändern Sie den Code entsprechend der gewünschten Einstellung, fügen Sie der Funktion eine spezifische Konfiguration hinzu und veröffentlichen Sie sie erneut in Azure.

Schritt 3: Hinzufügen eines privaten Endpunkts

Um den privaten Endpunkt für die Azure-Funktion zu verwenden, navigieren Sie zu der Funktion in Azure Portal und wählen Sie im Abschnitt Einstellungen die Option Networking.

Abbildung 4: Wählen Sie die Netzwerkoption in den Einstellungen von Azure Functions.

Es gibt verschiedene Optionen für die Vernetzung innerhalb einer Azure-Funktion. Alle diese Optionen sind deaktiviert, so dass Sie die gewünschte Option auswählen müssen:

Zugriffsbeschränkung: Damit können Sie den Zugriff auf bestimmte IP-Adressen oder Subnetze einschränken oder verweigern.

Damit können Sie den Zugriff auf bestimmte IP-Adressen oder Subnetze einschränken oder verweigern. der App zugewiesene Adresse: Das kann hilfreich sein, wenn Sie die App online zugänglich machen müssen.

Das kann hilfreich sein, wenn Sie die App online zugänglich machen müssen. privater Endpunkt: Damit wird sichergestellt, dass der Datenverkehr zwischen dem virtuellen Netzwerk und dem Azure-Dienst vom öffentlichen Internet isoliert ist.

Um die Option des privaten Endpunkts zu nutzen, klicken Sie auf den Link, der Sie zu den Konfigurationsoptionen führt.

Abbildung 5: Zeigen Sie die privaten Endpunktverbindungen an.

Klicken Sie auf die Option Hinzufügen (Add), um den privaten Endpunkt hinzuzufügen, und wählen Sie dann entweder Express oder Erweitert (Advanced). Bei den Express-Optionen müssen Sie einige Werte eingeben und dann den privaten Endpunkt erstellen.

Abbildung 6: Fügen Sie einen privaten Express-Endpunkt hinzufügen.

Sobald der private Endpunkt in der Konfiguration erstellt ist, werden sowohl die Optionen für den privaten Endpunkt (private endpoint) als auch die Zugriffsbeschränkungen (access restrictions) aktiviert. Wenn Sie die ursprüngliche Endpunkt-URL aufrufen, erhalten Sie keine Meldung über ein Verbot.

Abbildung 7: Aktivieren Sie Einschränkungen, nachdem Sie einen privaten Endpunkt erstellt haben.

Der reguläre externe Zugriff wird nun zugunsten des neuen privaten Endpunkts blockiert. In der Konfiguration der Zugriffsbeschränkungen ist das Kontrollkästchen Öffentlichen Zugriff zulassen (Allow Public Access) jetzt deaktiviert, wodurch der Zugriff auf den öffentlichen Endpunkt sowohl für die Haupt- als auch für die erweiterte Tool-Site gesperrt wird. Fügen Sie einen lokalen DNS-Eintrag hinzu, der weiß, wie er die zugewiesene IP-Adresse für den privaten Endpunkt erreichen kann.

Um die Funktion mit dem privaten Endpunkt weiter abzusichern, fügen Sie ein Anwendungs-Gateway hinzu, das das externe Routing zurück zum privaten Endpunkt kontrolliert. Oder stellen Sie sicher, dass Sie eine private Verbindung zum Azure-Tenant direkt aus dem Netzwerk haben, das die Funktion aufruft.