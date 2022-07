DSGVO: Zertifizierung als Grundlage einer Datenübermittlung

Internationale Datentransfers ins Nicht-EU-Ausland spielen für die deutsche Wirtschaft eine große Rolle, so der Digitalverband Bitkom. Jedes zweite Unternehmen (48 Prozent) tauscht Daten mit externen Dienstleistern außerhalb der EU aus, jedes Vierte (25 Prozent) mit dortigen Geschäftspartnern und 12 Prozent mit anderen Konzerneinheiten. Dabei transferieren 52 Prozent Daten in die USA.

Entsprechend erklärte Rebekka Weiß, Leiterin Vertrauen und Sicherheit beim Digitalverband Bitkom: „Bitkom begrüßt die Ankündigung der EU-Kommission, dass eine grundsätzliche politische Einigung mit den USA über einen Nachfolger des Privacy Shield erzielt worden ist. Die politische Einigung ist aber nur der dringend notwendige erste Schritt. Jetzt gilt es, diesen politischen Willen in eine belastbare rechtliche Regelung zu überführen. Die Unternehmen brauchen rasch Rechtssicherheit, damit die bestehende Datenblockade endlich aufgelöst werden kann.“

Der BVDW (Bundesverband Digitale Wirtschaft) sah dies ähnlich: „Durch die Ankündigungen wurde zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Rechtssicherheit geschaffen und das Risiko, dass der EuGH das Abkommen innerhalb von Monaten kippen könnte, besteht so lange, wie dessen Kritikpunkte nicht nachhaltig adressiert wurden. Daher ist es weiterhin notwendig, den transatlantischen Datenverkehr mit den bestehenden Maßnahmen und Mitteln bestmöglich abzusichern“.

Alternativen zu Privacy Shield gesucht

Entsprechend hoch ist die Nachfrage nach anderen Rechtsgrundlagen, um die Übermittlung personenbezogener Daten rechtlich absichern zu können. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nennt auch verschiedene Instrumente, die in Betracht kommen können, darunter auch eine Zertifizierung nach DSGVO:

Unter „Datenübermittlung vorbehaltlich geeigneter Garantien“ finden sich in der DSGVO unter anderem „ein genehmigte Zertifizierungsmechanismus (...) zusammen mit rechtsverbindlichen und durchsetzbaren Verpflichtungen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung der geeigneten Garantien, einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen“.

Nun hat sich der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) zur „Zertifizierung als Instrument für Transfers“ geäußert: Die DSGVO führt genehmigte Zertifizierungsmechanismen als neues Instrument zur Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer in Ermangelung einer Angemessenheitsvereinbarung ein.

Dazu hat der EDSA nun Leitlinien veröffentlicht. Der Hauptzweck dieser Leitlinien besteht darin, die praktische Anwendung dieses Transferinstruments weiter zu verdeutlichen.