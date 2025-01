Kostenloser E-Guide: Einführungsschritte für generative KI

Künstliche Intelligenz (KI) hat viele Arbeits- und Lebensbereiche bereits nachhaltig verändert. Nun schlickt sich die Technologie der generativen KI an, ein weiteres Erfolgskapitel in der Geschichte der IT und anderen Bereichen zu schreiben. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich viele Unternehmen technologische Vorteile, Marktgewinne, bessere Kundenbindung und Produktinnovation von Einsatz solcher Anwendungen versprechen.

Bevor IT-Verantwortliche und Geschäftsleitung aber an die Ergebnisse des Einsatzes von generativer KI denken, sollten Sie zunächst wichtige Faktoren für die Einführung der Technologie überdenken. Dabei spielen Einsatzgebiete, mögliche Risiken und Umsetzungsdetails eine große Rolle.

Abbildung 1: Der kostenlose E-Guide gibt Tipps für die Einführung und Nutzung generativer KI in Unternehmen.

Der vorligende kostenlose E-Guide erklärt, worauf Unternehmen bei der Einführung generativer KI und entsprechenden Anwendungen achten sollten, beispielsweise die Wichtigkeit korrekter Datenintegration. Der Guide gibt Tipps für die ersten Schritte einer solchen Integration und gibt Praxisbeispiele.

Der gratis E-Guide zur Einführung generativer KI lässt sich über diesen Link als PDF herunterladen.