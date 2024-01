Graid Technology veröffentlicht neue SupremeRAID-Lösungen

Graid Technology hat neue Versionen seiner GPU-basierten RAID-Systemen für NVMe angekündigt. Die neuen RAID-Lösungen optimieren die NVMe-SSD-Leistung, verringern CPU-Zyklen und sollen Durchsatzengpässe vermeiden. Die Leistungsverbesserung wird erreicht, indem die Daten direkt von der CPU zu den NVMe SSDs übertragen werden.

SupremeRAID ist eine softwaredefinierte Storage-Lösung, die auf einem Grafikprozessor (GPU) eingesetzt wird, um eine bessere SSD-Leistung zu erzielen, ohne CPU-Zyklen zu verbrauchen.

„Im Vergleich zu klassischen RAID-Lösungen verwendet SupremeRAID eine Out-of-Path-RAID-Technologie, bei der die Daten direkt von der CPU zum Speicher übertragen werden, um maximale SSD-Leistung, umfassende Datensicherheit und Flexibilität von der Cloud bis zum Desktop zu bieten“, sagt Tom Paquette, SVP and GM Americas & EMEA, ANZ, India.

NVMe SSDs mit ihrer hohen Geschwindigkeit und geringen Latenz beschleunigen die Datenverarbeitung in den Bereichen CAD, Videobearbeitung, IoT und Gaming. Schnellere Ladezeiten, verbessertes Rendering, schnelle Dateiübertragungen, reibungslose Wiedergabe, effiziente Datenverarbeitung und geringere Latenzzeiten tragen zu einer insgesamt hohen Leistung bei.

Das GPU-basierte SupremeRAID SR-1001 unterstützt bis zu acht NVMe SSDs und lässt sich in Tower-Setups und Edge-Servern, professionellen Workstations und Gaming-Desktops einsetzen. SupremeRAID SR-1001 richtet sich an Ingenieure, Film- und Video-Editor, Telekommunikationsunternehmen, Communication Service Provider (CSP) und Managed Service Provider (MSP).

Abbildung 1: SupremeRAID SR-1001 soll gegenüber Software- und Hardware-RAIDs einen deutlichen Leistungsvorsprung liefern.

„Da NVMe SSDs eine entscheidende Rolle in Cloud-, Core- und Edge-Infrastrukturen spielen, möchten Unternehmen Lösungen mit verbesserter Datensicherheit ohne Leistungseinbußen ", erläutert Paquette. „SupremeRAID SR-1001 erfüllt diese Anforderungen, indem es die optimale Leistung und Datensicherheit bietet, während es gleichzeitig Durchsatz, Parallelität und Latenz optimiert und so eine nahtlose Leistung am Edge sicherstellt.“