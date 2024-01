Die Cyberangriffe der KW52/2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige inter-nationale Cyberangriffe der KW52/2023, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

23.12.2023, Gemeinde Härjedalen, (Schweden). Die Gemeinde Härjedalen in Schweden wurde am Tag vor Weihnachten Opfer eines schweren Cyberangriffs, der ihre Computersysteme lahmlegte und Vorgänge wie das Bezahlen von Rechnungen oder den Empfang von E-Mails verhinderte. Die IT-Techniker der Gemeinde, unterstützt von externen Beratern, arbeiten seit dem Angriff unermüdlich an der Lösung des Problems. Quelle

24.12.2023, Katholische Hospitalvereinigung Ostwestfalen (KHO), (Deutschland). Unbekannte Angreifer haben die Computersysteme der Katholischen Hospitalvereinigung Ostwestfalen (KHO) in Deutschland kompromittiert, indem sie in einem Angriff, der vermutlich von der Ransomware LockBit 3.0 durchgeführt wurde, gezielt Daten verschlüsselt haben. Als Reaktion darauf wurden alle Systeme aus Sicherheitsgründen sofort heruntergefahren und ein Krisenstab eingerichtet, obwohl die Patientendaten dank der Backup-Systeme weiterhin zugänglich sind. Das Bundeskriminalamt wurde informiert und IT-Sicherheitsspezialisten arbeiten an der Lösung des Problems. Quelle

26.12.2023, Syndicat Général des Vignerons de la Champagne (SGV), (Frankreich). Am 26. Dezember berichtet der SGV von einem außergewöhnlichen Ereignis, um zu rechtfertigen, dass seine Dienste zwischen Weihnachten und Neujahr nicht verfügbar sind. Übereinstimmende Quellen berichten von einer Cyberattacke. Quelle

26.12.2023, National Insurance Board of Trinidad and Tobago (NIBTT), (Trinidad und Tobago). Die Büros der National Insurance Board of Trinidad and Tobago (NIBTT) mussten von Mittwoch bis Freitag (27. bis29. Dezember) geschlossen bleiben, nachdem am Dienstag ein Angriff mit Ransomware stattgefunden hat. Die NIBTT evaluiert derzeit ihre Systeme, um die Integrität ihrer Daten und ihrer technologischen Ausrüstung zu schützen, und arbeitet mit externen Technologiepartnern zusammen, um das Problem schnell zu beheben. Der Vorfall wurde dem Cybersecurity Incident Response Team von Trinidad und Tobago unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für nationale Sicherheit gemeldet, mit dem die NIBTT an einer Lösung arbeitet. Quelle

27.12.2023, Eagers Automotive, (Australien). Der Automobilrhändler Eagers setzte am Mittwoch die Notierung seiner Aktien aus und zog Experten hinzu, um die Auswirkungen eines jüngsten Cyberangriffs zu bewerten. Er beantragte, dass die Aussetzung mindestens bis Freitag dauern solle, nachdem er einen „Cybervorfall“ festgestellt hatte, der laut Geschäftsführer Keith Thornton den Geschäftsbetrieb des Unternehmens störte. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.