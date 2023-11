Die Cyberangriffe der KW47/2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW47, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

18.11.2023, Fidelity National Financial (FNF), (USA). Fidelity National Financial (FNF), ein Unternehmen, das sich auf Wertpapierversicherungen und Immobiliengeschäfte spezialisiert hat, erlitt einen Cyberangriff, der dazu führte, dass einige seiner Systeme heruntergefahren und seine Dienstleistungen beeinträchtigt wurden. Die mehrheitliche Tochtergesellschaft von FNF, F&G Annuities & Life, war von dem Vorfall nicht betroffen. FNF informierte die Behörden und ergriff Maßnahmen, um den Vorfall zu bewerten und einzudämmen, obwohl die wesentlichen Auswirkungen des Angriffs auf das Unternehmen unbestimmt bleiben. Quelle.

19.11.2023, Rostocker Straßenbahn AG (RSAG), (Deutschland). Die Rostocker Straßenbahn AG, ein öffentliches Verkehrsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern, wurde Opfer einer Cyberattacke, die zu erheblichen Störungen in ihrem IT-System führte. Die Kartenzahlungsfunktionen der Fahrkartenautomaten und das Online-Portal für Abonnements sind außer Betrieb, obwohl der öffentliche Nahverkehr weiterhin normal funktioniert. Experten des regionalen Kriminalamts untersuchen den Vorfall. Obwohl die internen Dienste des Unternehmens stark beeinträchtigt sind, gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass Kundendaten kompromittiert wurden. Quelle.

22.11.2023, Gemeinde Zollikofen, (Schweiz). Die Computersysteme der Gemeinde Zollikofen waren in der Nacht auf den 22. November 2023 Ziel eines Cyberangriffs, woraufhin sie heruntergefahren und vom Internet getrennt wurden. Spezialisten für Cybersicherheit arbeiten derzeit an einer gründlichen Analyse der Systeme, um sie wieder in Betrieb zu nehmen, und es stehen externe Backups zur Verfügung, die von dem Angriff nicht betroffen sind. Infolgedessen sind die Kommunikationsdienste der Gemeinde unterbrochen und die Bürger werden gebeten, dringende Dienstleistungen persönlich in Anspruch zu nehmen, während für Notfälle eine Hotline eingerichtet wurde. Quelle.

22.11.2023, Véligo Location, (Frankreich). Aufgrund eines Cyberangriffs sind die Verbindung zum Kundenbereich von Véligo Location, einem E-Bike-Verleihservice, sowie das Abonnement des Dienstes derzeit nicht verfügbar. Quelle.

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.