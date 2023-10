Die Cyberangriffe der KW43/2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige inter-nationale Cyberangriffe der KW43, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

21.10.2023, Clark County, (USA). Clark County stellte am Samstag, den 21. Oktober, eine verdächtige Aktivität in seinem Netzwerk fest, und seine IT-Abteilung untersucht die Situation. Einige Teile der County-Website, darunter das Property Information Center und die Geographic Information Services, sind derzeit nicht verfügbar. Der Vorfall verzögerte kurzzeitig die Verarbeitung von Aktualisierungen der Wählerregistrierung, aber das Wahlverwaltungssystem und die Wählerregistrierungsdatenbank, die Teil von VoteWA sind, einem System, das vom Büro des Staatssekretärs verwaltet wird, waren davon nicht betroffen. Quelle.

22.10.2023, Stadtverwaltung von Araguari, (Brasilien). Die Stadtverwaltung von Araguari und neun weitere Gemeinden wurden Opfer eines Cyberangriffs, bei dem ihre Daten gelöscht wurden, die Kommunikation zwischen den Dienststellen gestört wurde und das Einwohnerverzeichnis verloren ging. Das Unternehmen, das die Dienste anbietet, arbeitet an der Behebung des Problems, das hauptsächlich das Buchhaltungssystem betraf. Als Reaktion auf den Angriff konzentriert sich die Stadtverwaltung von Araguari auf die Einstellung neuer Strategien, um den Schutz ihrer Daten zu verbessern, einschließlich Cloud-Backup und Redundanz. Quelle.

22.10.2023, TransForm, (Kanada). Fünf Krankenhäuser im Südwesten Ontarios waren von einer Cyberattacke betroffen, die dazu führte, dass Online-Dienste wie Patientenakten und E-Mails nicht mehr verfügbar waren, wie ihr IT-Dienstleister TransForm mitteilte. Infolgedessen werden Patienten mit geplanten Terminen kontaktiert, um neue Termine festzulegen oder alternative Absprachen zu treffen. TransForm untersucht derzeit die Ursache und das Ausmaß des Vorfalls, einschließlich der Frage, ob Patienteninformationen betroffen waren. Quelle.

23.10.2023, Grupo GTD, (Chile). Der chilenische Telekommunikationsriese Grupo GTD wurde Opfer eines Cyberangriffs durch die Ransomware-Gang Rorschach, der seine Plattform Infrastructure as a Service (IaaS) betraf und seine Online-Dienste störte. Der Angriff betraf mehrere Dienste, darunter Rechenzentren, Internetzugang und Voice over IP (VoIP). Quelle.

23.10.2023, Pflegeheim in Marigny-le-Lozon, (Frankreich). Das Pflegeheim „Les Hortensias“ in Marigny-le-Lozon wurde Opfer eines Cyberangriffs durch das Cyberkriminellen-Kollektiv „Medusa“, das einige Daten der Bewohner enthüllte und ein Lösegeld von 100.000 US-Dollar forderte. Dokumente wie Personalausweise und Rechnungen wurden im Darknet veröffentlicht. Die Einrichtung hat Anzeige erstattet und arbeitet daran, ihre Server zu sichern, während sie weiterhin Pflegeleistungen für die Bewohner erbringt. Quelle.

23.10.2023, Region Venetien, (Italien). Die Region Venetien gab bekannt, dass ein Cyberangriff, der am frühen Morgen begann, die IT-Infrastruktur des regionalen Gesundheitssystems, insbesondere das Krankenhaus in Verona, gestört hat. Die Daten der Nutzer seien sicher, aber Präsident Zaia forderte die Menschen auf, nur in Notfällen die Notdienste aufzusuchen. Quelle.

26.10.2023, Annecy, (Frankreich). Auf ihrer Website berichtet die Stadt von einem IT-Sicherheitsvorfall und erklärt, dass der Zugang und die Bearbeitung bestimmter Verwaltungsvorgänge vorübergehend unterbrochen sind.Quelle.

