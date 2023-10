Die Cyberangriffe der KW42/2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige inter-nationale Cyberangriffe der KW42, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

15.10.2023, WMCHealth hospital, (USA). Das WMCHealth-Krankenhaus in Kingston war aufgrund eines potenziellen Cyberangriffs zwei Tage lang gezwungen, Patienten an andere Krankenhäuser weiterzuleiten. Das Krankenhaus bestätigte, dass es die Behörden alarmiert und mit Hilfe einer externen Cybersicherheitsfirma eine Untersuchung eingeleitet habe. Quelle.

15.10.2023, Justizsysteme in Kansas, (USA). Die Justizsysteme in Kansas, einschließlich des Sedgwick County, werden wahrscheinlich mindestens in den nächsten zwei Wochen auf Papier arbeiten. Diese Maßnahme wird nach einem Cyberangriff ergriffen. Die Umstellung auf Papier ist eine vorübergehende Lösung, um den Gerichtsbetrieb aufrechtzuerhalten.. Quelle.

16.10.2023, Provinz Perugia, (Italien). Die Provinz Perugia in Italien war Ziel eines Cyberangriffs, der darauf abzielte, ihre Dienste zu stören, indem er die Daten auf ihren internen Servern verschlüsselte. Ihr Cybersicherheitsteam reagierte mit Hilfe des für ihre IT-Sicherheit zuständigen Unternehmens schnell, um den Angriff mithilfe eines kürzlich eingerichteten verstärkten Sicherheitssystems abzuwehren. Die Polizei wurde über den Vorfall informiert und beteiligt sich derzeit an den Ermittlungen. Die Büros der Provinz bleiben geöffnet. Quelle.

16.10.2023, Hong Kong Ballet, (Honkong). Die Website des Hongkong Balletts wurde von einem Ransomware-Cyberangriff betroffen, der zu einem unbefugten Zugriff auf seine internen Computersysteme führte. Das Unternehmen erklärte, dass es noch nicht wisse, welche Dateien von den Hackern eingesehen wurden, da sie verschlüsselt worden seien. Das HKB leitete eine interne Untersuchung ein, zog externe Experten für Cybersicherheit hinzu, um das Ausmaß des Verstoßes zu bewerten. Man arbeitete mit der Polizei zusammen und meldete den Vorfall dem Amt des Beauftragten für den Schutz personenbezogener Daten.. Quelle.

16.10.2023, Patriotisk Selskab, (Dänemark). Das Unternehmen Patriotisk Selskab wurde Opfer eines Cyberangriffs, der zu einem Computerausfall führte. Dadurch ist das Unternehmen derzeit nicht in der Lage, bestimmte Dienstleistungen für seine Kunden zu erbringen. Dennoch bleiben die Mobiltelefon- und E-Mail-Systeme des Unternehmens funktionsfähig, sodass die Mitglieder und Partner in Kontakt bleiben können. Quelle.

16.10.2023, Psychiatrie Baselland, (Schweiz). Die Psychiatrie Baselland in der Schweiz wurde Opfer eines Cyberangriffs, bei dem ein großer Teil der IT-Infrastruktur von Hackern verschlüsselt wurde. Infolgedessen wurden die Computersysteme aus Sicherheitsgründen heruntergefahren und die interne und externe Kommunikation ist derzeit eingeschränkt. Die kantonalen Behörden wurden informiert und Spezialisten arbeiten derzeit an der Lösung des Problems, auch wenn noch nicht bekannt ist, wie lange dies dauern wird. Quelle.

17.10.2023, La Real Sociedad, (Spanien). Der in San Sebastián ansässige Fußballverein Real Sociedad wurde Opfer eines Cyberangriffs, der mehrere seiner Server betraf, auf denen persönliche Daten von Abonnenten, Aktionären und Fans gespeichert waren. Zu den kompromittierten Informationen gehörten Vor- und Nachnamen, Personalausweisnummern, E-Mail-Adressen, Postanschriften, Telefonnummern und Bankkontonummern. Der Verein ergriff Maßnahmen, um den Vorfall zu beheben, und informierte die zuständigen Behörden, darunter auch die Datenschutzbehörde. Quelle.

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.