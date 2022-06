Das Sicherheitsrisiko der nicht verwalteten Angriffsfläche

Dies sind unter anderem Ergebnisse Attack Surface Threat Report von Palo Alto Networks. Hierfür haben Sicherheitsforscher die Daten vom mehr als 100 Unternehmen aus verschiedenen Branchen ausgewertet, um die nicht verwaltete Angriffsfläche konkretisieren zu können.

So würden sich Angriffsfläche der Unternehmen heutzutage sehr dynamisch entwickeln. Wenn die Security-Teams keinen Überblick haben wo sich Lücken in ihrer IT-Umgebung und -Diensten auftun, sind sie schwerlich in der Lage den Risiken und Schwachstellen entsprechend zu begegnen.

Angreifer würden zunehmend Fehlkonfigurationen oder versehentliche offene Schwachstellen ins Visier nehmen, da sie hierüber oft einfach und kostengünstig in Unternehmen eindringen können. So seien selbst weniger qualifizierte Angreifer in der Lage eine Scaninfrastruktur aufzubauen, um kompromittierbare Objekte in Unternehmen aufzuspüren. Zudem sind entsprechende Scandaten auch im Dark Web zu erwerben, wenn Angreifer sich nicht selbst auf die Suche begeben wollen.