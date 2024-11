ERP-Sicherheit: Den Unternehmenskern richtig schützen

Cybersicherheit ist heute in aller Munde. Fast täglich werden Berichte von Angriffen auf Unternehmen veröffentlicht und die wirtschaftlichen Schäden durch Cyberkriminelle sind nicht unerheblich. Allein im Jahr 2023 beliefen sie sich laut einer Bitkom-Studie auf 267 Milliarden Euro.

Obwohl Unternehmen ihre IT-Sicherheit in vielen Bereichen ausbauen, bleiben die Anwendungssicherheit und insbesondere der Schutz von ERP-Systemen häufig eine Wahrnehmungslücke. Dabei sind gerade diese Systeme von erheblicher Bedeutung für den Geschäftsbetrieb.

SAP-Systeme sind das Herzstück vieler Unternehmen und speichern sensible Daten. Cyberkriminelle nutzen Schwachstellen in diesen Systemen gezielt aus, um Unternehmen zu schädigen. Typische Angriffspunkte sind veraltete Software, schwache Passwörter und unzureichende Zugriffsrechte. Eine aktuelle Studie von Onapsis zeigt, dass Ransomware-Angriffe auf SAP-Systeme fast schon zur Regel geworden sind. Unternehmen müssen dringend handeln, um ihre ERP-Systeme zu schützen. Mangelndes Fachwissen über ERP-Sicherheit erschwert es vielen Betrieben, angemessene Schutzmaßnahmen zu implementieren. Die Komplexität von SAP-Umgebungen erfordert eine gezielte Sicherheitsstrategie, die sowohl technische Maßnahmen als auch die Schulung der Mitarbeitenden umfasst.

Herausforderungen der Cloud-Migration für die ERP-Sicherheit

Keine leichte Aufgabe, denn immer mehr Unternehmen migrieren ihre ERP-Systeme in die Cloud, wodurch die strukturelle Komplexität einer ERP-Lösung noch steigt. Die Migration in die Cloud bietet Unternehmen zwar zahlreiche Vorteile, stellt sie aber auch vor neue Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit. Gerade bei der Migration von SAP-Anwendungen in die Cloud ist ein ganzheitlicher Sicherheitsansatz unerlässlich. Durch die immer stärkere Vernetzung und die vermehrte Nutzung von Webanwendungen über die HANA-Datenbank wird die Angriffsfläche für Hacker erheblich vergrößert.

Traditionelle Sicherheitsansätze, die auf isolierten Netzwerken und Perimeter-Sicherheit basieren, reichen in einer Cloud-Umgebung nicht mehr aus. Die Komplexität von Cloud-Architekturen und die dynamische Natur von Cloud-Services erfordern einen ganzheitlichen Ansatz, der die gesamte IT-Infrastruktur umfasst. Unternehmen müssen ihre Sicherheitsstrategie anpassen und neue Technologien wie Cloud-native Sicherheitslösungen, Identity and Access Management (IAM) und kontinuierliche Überwachung einsetzen. Darüber hinaus spielt die Schulung der Mitarbeitenden eine entscheidende Rolle, um das Bewusstsein für Cyberbedrohungen zu schärfen und menschliche Fehler zu minimieren. Durch die Umsetzung dieser Maßnahmen können Unternehmen die Vorteile der Cloud voll ausschöpfen, ohne dabei ihre Sicherheit zu gefährden.