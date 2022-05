Kostenloses E-Handbook: Multi-Cloud zentral verwalten

Multi Cloud ist in vielen Unternehmen weniger eine Lösung als vielmehr ein Problem, weil sie häufig ungeplant entsteht. Schnell sammeln sich die Cloud-Dienste: Die Entwickler fahren ein paar Testumgebungen in Google Cloud hoch, die Admins pflegen virtuelle Desktops in Azure und die Logistiksoftware läuft in AWS – prompt haben Sie drei verschiedene Cloud-Silos, die Sie alle sicher, effizient und bezahlbar halten müssen. Oft legen Cloud-Anbieter Ihnen bei diesem Anliegen noch zusätzlich Steine in den Weg. Sie haben kein Interesse daran, ihre Kunden bei der Nutzung von Konkurrenzangeboten zu unterstützen. Kurz: die Überwachung der Multi Cloud ist eine komplexe Angelegenheit.

Aus diesem Grund haben wir in diesem E-Handbook Vorschläge gesammelt, wie Sie die Herausforderung meistern, und in Ihrer Multi-Cloud-Umgebung den Überblick behalten. Im ersten Artikel nimmt Dave Shackleford die Multi-Cloud-Überwachung aus Sicherheitsperspektive in den Blick. Mehrere Clouds bedeuten mehr Datentransfers und eine größere Angriffsfläche. Hier erhalten Sie mehr Kontrolle mit zentralisierten Tools, die Sicherheitsinformationen aus verschiedenen Clouds zusammenbringen. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Datenmanagement. Erfahren Sie von Kurt Marko, auf welche Funktionen Sie bei der Anschaffung eines Datenmanagementsystems über verschiedene Clouds hinweg achten müssen und wie Sie die richtige Lösung für Ihr Unternehmen finden. Wenn Sie in Zukunft die Nutzung Ihrer Multi Cloud vereinfachen müssen, sollten Sie nicht nur die vorhandenen Daten vereinheitlichen und strukturieren, sondern Regeln dafür schaffen, damit in Zukunft Ordnung herrscht. Florian Weigman von Plusserver hat Tipps zusammengestellt, die Ihnen beim Durchsetzen einer Governance-Strategie behilflich sind. Zu guter Letzt erklärt Dan Sullivan, wie bei alledem außerdem die Kosten im Rahmen bleiben und wie Sie das Beste aus Ihrer Multi-Cloud-Infrastruktur herausholen.

Abbildung 1: Unser E-Handbook deckt viele wichtige Aspekte der Multi-Cloud-Überwachung ab.

Sicherheit, Datenmanagement, Governance und Kosten sind Monitoring-Bereiche, die sich gegenseitig bedingen und ineinandergreifen. Nur eine richtlinienkonforme Cloud ist kosteneffizient; nur wenn Sie wissen, welche Daten wo gespeichert sind, können Sie sie auch schützen. Setzen Sie sich zum Implementieren Ihrer Multi-Cloud-Strategie mit den Zuständigen für all diese Bereiche zusammen und machen Sie einen gemeinsamen Schlachtplan, der die Interessen aller ausgleicht. Dann haben Sie hoffentlich bald Ihre Multi Cloud voll im Griff.