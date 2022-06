Wie Robotic Process Automation (RPA) Anwender unterstützt

Laut einer PWC-Studie liegen die Hauptvorteile intelligenter Softwarehelfer im Bereich der Kostensenkung und Effizienzsteigerung sowie in einer Verbesserung der Qualität. Die Softwareroboter sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität, werden nicht müde und langweilen sich nicht – ganz egal wie eintönig ihre Aufgabe ist. Das entlastet die Teams und ermöglicht es ihnen, sich spannenderen Aufgaben mit mehr Wertschöpfung zuzuwenden.

So stoisch die Bots ihre Aufgaben erledigen, so flexibel können sie eingesetzt werden: Robotic Process Automation (RPA) operiert genau wie die menschliche Belegschaft auf der Ebene des User Interface und kann so in verschiedensten IT-Infrastrukturen zum Einsatz kommen, selbst, wenn keine modernen Schnittstellen vorliegen. Das bedeutet große Flexibilität und erlaubt die Abbildung einer Vielzahl unterschiedlicher Prozesse.

Moderne Plattformen für Enterprise-Content-Management (ECM) und Content-Services bieten daher RPA, intelligente Automatisierungssoftware und Anwendungen für das Management von Inhalten und Dokumenten auf einer Plattform an und ermöglichen so ein effizientes Zusammenspiel der unterschiedlichen Technologien.

Beispiel für ein Kunden-Onboarding mit RPA

Eine Neukundin stellt einen Antrag auf Abschluss einer Versicherung. Das kann sie über eine Online-Eingabemaske tun, per E-Mail oder postalisch. Im letzteren Fall wird das Dokument zunächst gescannt und digitalisiert. Eine in die Content-Services-Plattform integrierte Lösung für Optical Character Recognition (OCR) liest den Scan oder die E-Mail und erkennt anhand von zuvor festgelegten Schlüsselworten wie Antrag automatisch den Dokumententyp. Anschließend extrahiert sie entsprechend der Klassifizierung die für die jeweils nachgelagerten Prozesse notwendigen Daten, zum Beispiel Name, Adresse und Geburtsdatum.

Softwareroboter können diese Daten in ein Vertrags-Template einpflegen und intelligente Workflow Tools dieses an die verantwortlichen Sachbearbeiter zur Freigabe routen. Wenn diese ihr OK geben, wird automatisch eine Benachrichtigung mit einem Vertragsangebot an die Kundin ausgelöst. Sobald sie den Vertrag unterschrieben zurückgeschickt hat, können Bots automatisch die Kundendetails in das zentrale CRM-System übertragen.

Prozesse wie diese können vollautomatisch und hocheffizient ablaufen. Manuelle Eingriffe werden auf ein Minimum reduziert, was auch ein Plus in Bezug auf die Compliance bedeutet – insbesondere, wenn es um Prozesse mit sensiblen, personenbezogenen geht.