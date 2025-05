Wie Reiseinformationen der DB auf die Smartphones gelangen

Wer viel mit der Bahn reist, kennt das: Stürme, starke Regenfälle, Engpässe in der Hauptverkehrszeit und andere Störungen führen häufig zu Verspätungen oder Gleisänderungen von Zügen. Bei den Reisenden führt das schnell zu Unzufriedenheit und Stress.

Bahnbetreiber haben nicht immer Einfluss darauf, ob der Zugverkehr reibungslos läuft. Doch sie können entscheidend mitbestimmen, wie stressig Verspätungen, Ausfälle oder Gleisänderungen für Reisende sind. Wenn Informationen fehlen, steigt die Unsicherheit. In solchen Momenten sind präzise Echtzeit-Reiseinformationen und alternative Verbindungen für die Fahrgäste wichtig.

Um diese enorme Datenmenge präzise, zuverlässig und in Echtzeit bereitzustellen, sammelt und verarbeitet die Plattform sämtliche relevanten Informationen automatisch für verschiedene Kanäle. Dabei geht es längst nicht nur um die technische Bereitstellung von Informationen. Um den Reisenden einen echten Mehrwert zu bieten, müssen diese verständlich aufbereitet und mit wenigen Klicks erreichbar sein. In enger Zusammenarbeit mit Innovationspartnern hat die Deutsche Bahn die Prozesse zur Reiseinformationsverarbeitung modernisiert, automatisiert und konsequent auf die Bedürfnisse der Fahrgäste ausgerichtet.

Wie funktioniert die IT-Plattform und wie wurde sie entwickelt?

Die Plattform wurde mit dem Ziel entwickelt, Architektur, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zukunftsfähigkeit zu verbessern sowie die Betriebskosten zu senken.

Dafür wurden rund 100 Microservices entwickelt. Diese bilden die Business-Logik ab, binden Datenquellen an und versorgen alle relevanten Informationskanäle. Die Microservices sind nahezu unbegrenzt skalierbar und kommunizieren in Echtzeit über Kafka. Alle Komponenten laufen in der Cloud innerhalb eines Kubernetes-Clusters. Das ermöglicht eine dynamische Skalierung je nach Betriebslage, optimiert damit den Ressourceneinsatz und senkt gleichzeitig die Betriebskosten.

Das Projekt wurde von Anfang an agil umgesetzt. Vollfunktionale Scrum-Teams entwickeln, betreiben und deployen neue Features über CI/CD-Pipelines direkt in die Cloud. Dank der dezentralen Architektur und dem schrittweisen Migrationsansatz konnte die neue Plattform frühzeitig in Betrieb gehen. Erste Erfahrungen sind direkt in die Weiterentwicklung eingeflossen.

Um kurzfristig Kosten zu senken und Mittel für die Neuentwicklung freizusetzen, wurde zunächst das alte Backend, Oracle DB, in die Cloud migriert und als Datenquelle genutzt. Erst danach wurden alle Datenquellen direkt angebunden und das alte Backend vollständig abgelöst. Heute ist die Plattform erfolgreich im Live-Betrieb. Täglich werden neue Features ausgerollt, um das Reiseerlebnis für die Kundinnen und Kunden der Deutschen Bahn stetig zu verbessern.