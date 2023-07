Wie Automatisierung die Cybersicherheit verbessert

Das größte Sicherheitsrisiko für Unternehmen ist der langfristige Schaden, der entsteht, wenn Daten verloren gehen oder gestohlen werden. Gleichzeitig wird das weltweite Datenwachstum zwischen 2020 und 2025 voraussichtlich 180 Zettabyte übersteigen, wobei ein Zettabyte eine Milliarde Terabytes umfasst. Dieser enormen Zahl steht momentan ein weltweiter Mangel an 3,4 Millionen Security-Mitarbeitenden gegenüber. An Automatisierung führt deshalb kein Weg vorbei. Allerdings ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie nicht einfach nur Engpässe verschiebt, indem neue oder komplexe Personalanforderungen eingeführt werden, sondern die Situation entschärft.

Angreifer wissen, dass Cloud-Infrastrukturen neu aufgebaut oder Notebooks ersetzt werden können. Daten hingegen können nicht „unkompromittiert“ werden und sind dadurch ihr Weg zum angestrebten Gewinn. Sie verschlüsseln sie und/oder drohen mit ihrer Veröffentlichung, sollten die Opfer nicht zahlen. Dabei finden Cyberkriminelle immer wieder neue Wege, Verteidigungslinien zu durchbrechen und in die Unternehmenssysteme einzudringen. Durch die steigende Anzahl hybrider Arbeitsplätze, Cloud-Diensten und Remote-Geräten hat sich dabei die Angriffsfläche nochmals enorm vergrößert. Einige Cyberkriminelle versuchen außerdem, Mitarbeitende für ihre Zwecke zu gewinnen: Sie bieten ihnen hohe Geldbeträge, für die sie Malware installieren sollen. Auf diese Weise werden die Mitarbeitenden zu Insider-Bedrohungen, dem größten Risiko in der Cybersicherheit.

Bei einer so großen und fluiden Angriffsfläche wird es immer mindestens ein Konto, einen Mitarbeitenden oder ein System geben, das kompromittiert wurde – selbst wenn Unternehmen ihr Bestes tun, um Geräte und Anwendungen regelmäßig zu patchen.

Wo Automation helfen kann

Beginnen wir mit grundlegenden Fragen wie „Sind die wichtigsten Daten dort gespeichert, wo sie gespeichert sein sollten?“ und „Sind die Anwendungen richtig konfiguriert?“ Automatisierung kann bei der Beantwortung dieser Fragen helfen, aber die Antworten führen in der Regel zu neuen Fragen und unvorhergesehenen Herausforderungen. Wenn beispielsweise sensitive Daten entdeckt werden, stellt sich die Frage, ob sie richtig gesichert sind, wie sie verwendet werden und wie lange sie aufbewahrt werden sollen, vorausgesetzt, sie sind überhaupt für die Speicherung vorgesehen. Zudem müssen Fehlkonfigurationen sicher behoben werden, damit sie die Produktivität nicht beeinträchtigen.

Arbeitsabläufe, Projekte und Aufgaben ändern sich im Laufe der Zeit. Was heute richtig konfiguriert ist, ist in sechs Monaten womöglich nicht mehr. In stark kollaborativen Umgebungen, in denen Benutzer Daten ohne Hilfe oder Aufsicht der IT-Abteilung gemeinsam nutzen, muss außerdem mit zahlreichen Fehlern gerechnet werden: Die Benutzer werden die falschen Daten an die falschen Personen weitergeben und den Zugriff auf unbestimmte Zeit behalten. Worauf kommt es also bei der Security-Automation an, um all dies zu verhindern?

Schützen Sie, was wichtig ist.

Testen Sie Ihre Einstellungen.

Analysieren Sie die Signale.

Priorisieren Sie vorgelagerte Kontrollen. Automatisierungen, die riskante oder böswillige Aktivitäten an den Rändern blockieren, sind einfacher zu verwalten und effektiver, wenn der Datenfluss sauberer ist. Wenn Teams versuchen, Dinge zu blockieren, bevor sie die Zugriffsrechte unter Kontrolle und ihre Signale verfeinert haben, beeinträchtigen sie manchmal wichtige Geschäftsabläufe.

Automatisierung sollte Sicherheitsteams ent- und nicht belasten. Investiert man in Sicherheitsautomatisierung, muss diese Ergebnisse liefern und nicht zusätzliche (ohnehin knappe) Ressourcen binden. Werden für die Implementierung der Automatisierung oder die Auswertung der Informationen Nischenkenntnisse benötigt, müssen die zusätzlichen Personalkosten und die Schwierigkeiten bei der Suche nach Mitarbeitern mit speziellen Fähigkeiten durch die Produktivitätsgewinne gedeckt sein.

Bei der Automatisierung kommt es also nicht auf das „Ob“ an, sondern vor allem auf das „Wie“. Die Datenmengen und der Wert der gespeicherten Informationen werden weiter steigen. Gleichzeitig wird es immer schwieriger, sie zu schützen. Angesichts des Fachkräftemangels ist deshalb Automatisierung letztlich der Schlüssel zur Datensicherheit.

