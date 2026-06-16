Wenn KI voreingenommen ist: Ein weltweites Problem

Globale Unternehmen stehen heute vor einem Paradoxon. Der Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz (GenAI) soll Effizienz, Innovation und Kundenerlebnis verbessern. Doch unter der vielversprechenden Oberfläche verbirgt sich eine zentrale Herausforderung, die in Vorstandsetagen und Strategiepapieren oft unerwähnt bleibt: das schwer vorhersehbare Verhalten großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs), wenn diese in unterschiedlichen kulturellen, rechtlichen und geografischen Kontexten zum Einsatz kommen.

Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Ergebnisse je nach Standort des Modells, den Trainingsdaten und den eingebetteten politischen oder sozialen Grundeinstellungen erheblich variieren können. Für globale Unternehmen, die in vielen unterschiedlichen Märkten einheitlich operieren stellt das ein besonderes Risiko dar. Der unkontrollierte Einsatz von LLMs gefährdet Compliance, Reputation und Vertrauen. Ein KI-Verzicht ist, aufgrund des starken Wettbewerbsdrucks, jedoch keine Option mehr.

Das Konsistenzproblem bei generativer KI Im Kern geht es um ein Konsistenzproblem, das in der Natur generativer KI selbst wurzelt. Anders als klassische Softwaresysteme, die fest definierten Code ausführen, generieren LLMs Antworten auf Basis statistischer Muster, die sie aus riesigen Datensätzen erlernen. Diese Daten spiegeln unweigerlich die kulturellen, politischen und sozialen Normen wider, in deren Kontext sie entstanden sind. Die Folge: Dieselbe Frage kann je nach Sprache, Region oder Einsatzfeld zu unterschiedlichen Antworten führen. Untersuchungen mit Hunderten von Modellen und Millionen von Datenpunkten ergaben deutliche Abweichungen, wenn identische Prompts unter unterschiedlichen Bedingungen gestellt wurden. Für ein multinationales Unternehmen stellt das keineswegs ein theoretisches Problem dar. In kundennahen Anwendungsfällen müssen automatisierte Systeme Antworten liefern, die lokalen Gepflogenheiten entsprechen. Ein KI-Assistent in Europa kann politische, kulturelle oder gesellschaftliche Annahmen treffen, die deutlich von einem asiatischen System abweichend und im schlimmsten Fall sogar widersprüchliche Antwort liefern. So können implizite Positionierungen entstehen, die das Unternehmen weder beabsichtigt noch vertritt. Das Ergebnis: Reputationsschäden, Vertrauensverlust bei Kunden und Stakeholdern sowie in Extremfällen öffentliche Kritik.

Regulatorische Komplexität Auch die Aufsichtsbehörden beobachten diesen Bereich aufmerksam. Datenschutzregelwerke wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) stellen strenge Anforderungen an die Erhebung, Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten. Wenn generative Modelle durch lokale Datenlokalisierungsgesetze, Geofencing oder nationale Souveränitätsvorgaben beeinflusst werden, kann dies die Compliance erheblich verkomplizieren. Ein KI-Anbieter könnte Anfragen über verschiedene Rechtsräume routen oder je nach regionaler Regulierung unterschiedliche Inhaltsmoderationsregeln anwenden. Was in einem Markt als unbedenklicher Einsatz erscheint, könnte in einem anderen mit abweichenden Regeln zu Datenresidenz und -verarbeitung als nicht konform eingestuft werden. Globale Unternehmen, die generative KI als Einheitslösung behandeln, setzen sich unvorhergesehenen rechtlichen Risiken aus – allein aufgrund dessen, wo und wie Daten verarbeitet werden. „Was in einem Markt als unbedenklicher Einsatz erscheint, könnte in einem anderen mit abweichenden Regeln zu Datenresidenz und -verarbeitung als nicht konform eingestuft werden. Globale Unternehmen, die generative KI als Einheitslösung behandeln, setzen sich unvorhergesehenen rechtlichen Risiken aus – allein aufgrund dessen, wo und wie Daten verarbeitet werden.“ Vladimir Kropotov, TrendAI Eine weitere Dimension der Compliance-Herausforderung ergibt sich aus der verborgenen Natur dieser Modellverhaltensweisen. Unternehmen gehen oft davon aus, dass das zugrundeliegende Modell sicher verwendet werden kann, wenn ein KI-Anbieter grundlegende Kriterien wie Verschlüsselung, Datenminimierung und Zugriffskontrollen erfüllt. Doch die Forschung zeigt, dass Verzerrungen, veraltete Informationen und strukturelle Limitierungen in Modellen häufig unbemerkt bleiben. Einige Modelle lieferten selbst bei einfachen oder klar definierten Fragen veraltete oder ungenaue Ergebnisse. Im Unternehmenskontext untergräbt dies die Zuverlässigkeit von KI-Outputs – insbesondere dort, wo automatisierte Entscheidungen in Customer Journeys oder interne Compliance-Prozesse einfließen.

Verschärfte Risiken in regulierten Branchen Das Risiko potenziert sich für globale Unternehmen, die in streng regulierten Branchen wie Finanzwesen, Gesundheitswesen oder Energie tätig sind. In diesen Sektoren verlangen interne Kontrollen eine konsistente Einhaltung rechtlicher Standards weltweit. Wenn KI-Systeme je nach Region unterschiedliche Interpretationen von Risikorichtlinien, regulatorischen Definitionen oder operativen Verfahren liefern, ist das Potenzial für unbeabsichtigte Non-Compliance real und bedeutsam. Vorstände und Rechtsabteilungen beginnen zu erkennen, dass generative KI in ihrem aktuellen Zustand nicht als deterministische Software behandelt werden kann, bei der identische Eingaben stets identische Ausgaben erzeugen.

Der Weg nach vorn Wie sollten global agierende Unternehmen also reagieren? Der erste Schritt besteht darin, anzuerkennen, dass eine unkontrollierte KI-Einführung selbst ein Risiko darstellt. Patentlösungen gibt es nicht. Sehr wohl aber praktikable Ansätze, um Risiken zu begrenzen und Vertrauen in den grenzüberschreitende KI-Einsatz aufzubauen. Im Zentrum steht ein klar definiertes Rahmenwerk, das kontinuierliches Modell-Auditing mit formaler Compliance verbindet. Unternehmen müssen Prozesse etablieren, die das KI-Verhalten über das gesamte Spektrum der Sprachen, kulturellen Kontexte und regulatorischen Jurisdiktionen testen, in denen sie operieren. Kontinuierliches Auditing bedeutet dabei nicht nur, Outputs auf Genauigkeit und Relevanz zu validieren, sondern auch auf unbeabsichtigte Verzerrungen oder schädliche Inhalte zu prüfen – und dies in regelmäßigen Abständen, während sich die Modelle weiterentwickeln. Darüber hinaus sollten Unternehmen ein robustes Governance-Modell in Betracht ziehen, das Rollen und Verantwortlichkeiten für die KI-Aufsicht klar definiert. Dies umfasst die Zuweisung von Verantwortlichkeiten für Modellauswahl, die Überprüfung von Outputs sowie Incident Response. Wird KI-Governance konsequent in bestehende Risiko- und Compliance-Rahmenwerke integriert, stellen Unternehmen sicher, dass Entscheidungen über den Einsatz auf rechtlichen und ethischen Erwägungen basieren – nicht nur auf technischen Anforderungen oder operativer Bequemlichkeit. Regelmäßige Berichterstattung an die Unternehmensführung kann dazu beitragen, den organisatorischen Fokus auf das Thema zu halten und Abweichungen frühzeitig zu erkennen.