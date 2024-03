Unternehmens-IT ist auch „People Business“

In der IT-Branche haben wir uns fast alle schon einmal schuldig gemacht: Wir haben uns zu sehr auf Spezifikationen und technische Details konzentriert. Natürlich sind IT-Anbieter stolz auf die Rechenleistung, den Datendurchsatz oder die niedrige Latenz, die ihre Produkte bieten. Aber allzu oft konzentrieren sich IT-Unternehmen nur auf diese Aspekte und vernachlässigen den menschlichen Aspekt, die Anwendererfahrung, die sie den Unternehmen bieten, die ihre Lösungen kaufen und nutzen.

Der große Schriftsteller und Visionär Douglas Adams hat (neben vielen anderen Dingen) Folgendes über Technologie gesagt: Wir stecken in der Technologie fest, obwohl wir eigentlich nur etwas wollen, das funktioniert. Woran erkennt man, dass etwas noch Technologie ist? Ein guter Anhaltspunkt ist, dass etwas mit einem Handbuch geliefert wird. Natürlich wird es immer so etwas wie ein Handbuch geben, vor allem, wenn wir über Unternehmens-IT sprechen. Aber das Zitat hilft uns, die Perspektive der Kunden und Nutzer zu verstehen. Sie wollen Produkte, die ihre Aufgabe erfüllen und für deren Installation und Betrieb keine esoterischen Kenntnisse erforderlich sind. Im besten Fall bietet das Produkt eine Einrichten und vergessen! -Erfahrung. Diese Erfahrung sollte das eigentliche Ziel aller Personen sein, die an der Entwicklung eines neuen Produkts beteiligt sind.

„People Business“

Es sind herausfordernde Zeiten für IT-Anbieter wie für ihre Unternehmenskunden, die mit weniger mehr erreichen müssen. Durch die Kombination von Benutzerfreundlichkeit und erstklassigem Service, der durch modernste Technologie ermöglicht wird, können Unternehmensanbieter diesem Anspruch gerecht werden.

Über den Autor:

Richard Connolly ist Regional Director für North and West Europe bei Infinidat. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Verkauf von Unternehmensspeichern, Cybersicherheitssoftware, hybriden Cloud-Speichern, Rechenzentrumslösungen und professionellen Dienstleistungen. Diese sammelte er unter anderem als Global Sales Director bei Hitachi Vantara. Bevor er zu Infinidat kam, war Connolly Director of Global & Strategic Accounts bei Palo Alto Networks, wo er große, portfolioübergreifende Geschäfte verantwortete und den Vertrieb optimierte. Davor war er bei Hitachi Vantara als Global Sales Director tätig, wo er für ein hohes Umsatzwachstum sorgte. Außerdem arbeitete er fünf Jahre lang in Vertriebsfunktionen bei Avaya, wo er Professional Services nutzte, um die Ergebnisse für Kunden, insbesondere große Finanzdienstleistungsunternehmen, zu verbessern. Zu Beginn seiner Karriere leitete Connolly Infrastrukturprojekte bei JP Morgan und der Royal Bank of Scotland, neben anderen großen Finanzinstituten. Er hat sein Studium an der London School of Economics mit dem Executive MBA abgeschlossen. Connolly berichtet an Richard Bradbury, SVP of EMEA und APJ bei Infinidat.

