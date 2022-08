Typische Ransomware-Mythen in kleinen und mittleren Firmen

In den letzten Jahren sind Ransomware-Angriffe zu einer ernsthaften Cyberbedrohung geworden. Grund dafür sind unter anderem der Anstieg von Ransomware as a Service, die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungen und die Tatsache, dass traditionelle Abwehrmechanismen immer häufiger gegen die immer raffinierteren Angriffsversuche versagen.

Unternehmen jeder Größenordnung sehen sich derzeit mit einer noch nie dagewesenen Anzahl von Ransomware-Angriffen konfrontiert. Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) stellt dies vor besondere Herausforderungen.

Im Vergleich zu großen Unternehmen und Konzernen sind ihre Sicherheitsbudgets gering. Zudem wird es auf dem aktuellen Arbeitsmarkt immer schwieriger, Security-Talente zu halten, da diese immer öfter von größeren Unternehmen abgeworben werden. Das führt dazu, dass einige KMUs weder über die In-House-Expertise noch die Ressourcen verfügen, um das Ausmaß einer Bedrohung einzuschätzen, sich adäquat zu schützen und die Wiederherstellung ihrer Daten im Falle eines Angriffs sicherzustellen. Aus diesem Grund kursieren in KMUs immer noch viele Mythen zum Thema Cybersicherheit und Ransomware, die widerlegt werden sollten.

Im Folgenden sind die fünf größten Cybersicherheitsmythen rund um Ransomware aufgeführt, die wir immer wieder von KMUs hören.

„Cyberkriminelle greifen keine kleinen und mittelständischen Unternehmen an, sondern nur große Unternehmen und Konzerne.“

Entgegen der Annahme, dass sich Cyberkriminelle nur auf große Ziele konzentrieren, haben Untersuchungen von Verizon ergeben, dass 43 Prozent aller Datenschutzverletzungen auf kleine und mittlere Unternehmen entfallen. Diese Zahl wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter ansteigen.

KMUs stehen also durchaus weit oben auf der Prioritätenliste der Cyberkriminellen, da sie als einfaches Ziel angesehen werden. Das liegt daran, dass größere Unternehmen ihre Budgets für die Cybersicherheit in den letzten Jahren massiv aufgestockt haben. Investitionen in E-Mail-Sicherheit, Endpunkt-Security, unveränderliche Backups und vieles mehr haben dazu beigetragen, dass die Kluft zwischen KMUs und großen Konzernen in Sachen Sicherheit immer größer wird. Dadurch wurden KMUs zu vergleichsweise „leichten“ Zielen.