Security 2023: Die Trends bei Zero Trust und SASE

Die Pandemie sorgt weiterhin für neue Chancen. Cyberkriminelle profitieren nach wie vor von einer von Unsicherheit geprägten Welt. Wie die letzten Jahre gezeigt haben, bietet die Ungewissheit ein höheres Potenzial für Bedrohungsakteure.

Auch die in den letzten Jahren erfolgreichen Methoden bleiben die wichtigste Bedrohung. Phishing und andere Social-Engineering-Mechanismen sind nach wie vor wirksam. Trotz der Fortschritte bei der schnellen Reputationsüberprüfung bleiben die ersten Angriffsziele wesentlich gefährdeter als Ziele, die etwas weiter hinten in der Zeitachse einer Kampagne liegen. Daher ist es weiterhin notwendig, in Schulungen zur Sensibilisierung der Anwender zu investieren – und zwar in Verbindung mit kontinuierlichen Verbesserungen bei Prozessen sowie Tools für die Identitäts- und Richtliniendurchsetzung.

Verbesserungen innerhalb der Threat Intelligence Community ist ein weiterer wichtiger Schritt. Hier gibt es noch Raum für Verbesserungen, auch wenn Unternehmen Fortschritte machen. Fakt ist jedoch, dass mehr auf dem Spiel steht als je zuvor. Dies rechtfertig zusätzliche Investitionen, die sich auszahlen werden.

Sichere Anbindung per SASE Die Akzeptanz von Secure Access Service Edge (SASE) beschleunigt sich weiter. Allerdings prüfen Unternehmen jetzt sorgfältiger, welche Lösungen und welcher Weg der richtige für sie ist. Sie kalkulieren die Betriebskosten für unterschiedliche Richtlinienformate und die zusätzliche Belastung für die Teams, die für die Verwaltung der alten Firewalls vor Ort verantwortlich sind. Denn diese müssen weiter betreut werden, während das Unternehmen die neuen servicebasierten Cloud-Angebote implementiert (siehe auch Kostenloses E-Handbook: SASE - Was Sie wissen und beachten müssen). Denn: Die bestehenden Investitionen in Rechenzentren und interne Anwendungen verschwinden in absehbarer Zeit nicht. Schließlich führen diese Formatinkonsistenzen zu Brüchen in den Richtlinien und der Sicherheitseffizienz, die von den Akteuren gesucht werden. Sobald ein Cyberangreifer die Richtlinien überwindet, ist es für ihn deutlich einfacher, ins Unternehmensnetzwerk zu gelangen.