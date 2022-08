Open Source Intelligence: Anwendungsfälle und Techniken

Sie sind ein Fan von fitnessorientierten Social-Networking-Apps wie Strava? Damit sind Sie nicht allein. Selbst Militärangehörige lieben es, ihre Laufstrecken nachzuverfolgen und mit anderen zu teilen. Das klingt per se nicht schlecht. Nur, sämtliche Aktivitäts- und GPS-Daten, die Strava so fleißig sammelt und veröffentlicht, geben unweigerlich den genauen Standort von Militärbasen preis.

Sie wären vermutlich überrascht, welche Art von Informationen heute öffentlich im Internet verfügbar sind. Ganz so überraschend ist es allerdings nicht, und das Phänomen hat auch bereits einen Namen: Oversharing. Wir geben auf Netzwerken wie Twitter und per automatischer E-Mail-Antwort Urlaubspläne preis – kein Wunder, dass Kriminelle sich diese Informationen bei ihrer Einbruchsplanung zunutze machen.

Sicherheitsexperten bezeichnen das als OSINT (Open Source Intelligence). Open Source Intelligence erfreut sich bei Angreifern großer Beliebtheit und wird ständig verwendet, um Schwachstellen in Prozessen, Technologien und bei Individuen zu identifizieren und auszunutzen. OSINT-Daten sind normalerweise recht einfach zu sammeln, und der Prozess läuft für das anvisierte Ziel unsichtbar ab. Nicht zuletzt ist das einer der Gründe, warum der militärische Geheimdienst OSINT zusammen mit weiteren Tools wie HUMINT (Human Intelligence), ELINT (Electronic Intelligence) und SATINT (Satellite Intelligence) ebenfalls einsetzt.

Es gibt aber auch gute Nachrichten. OSINT lässt sich auch zu Ihren Gunsten und für den Schutz der Benutzer einsetzen. Dazu sollte man aber zunächst verstehen, wie genau Angreifer OSINT für sich nutzen. Erst dann lässt sich die Ausdehnung der Angriffsfläche hinreichend einschätzen und die Verteidigungsmaßnahmen verstärken.

OSINT selbst ist ein uraltes Konzept. Ursprünglich wurde Open Source Intelligence über Massenmedien wie Fernsehen, Radio und Zeitungen gesammelt. Heute findet man solche Informationen problemlos überall im Internet, beispielsweise in

All diese öffentlich zugänglichen Informationen helfen Menschen dabei, Erlebnisse und Erfahrungen mit Freunden zu teilen, geheimnisvolle Orte zu finden, den Überblick über Medikationen zu behalten oder um Traumjobs und sogar Seelenverwandte zu finden. Aber es gibt es natürlich noch eine andere Seite. Ohne dass potenzielle Zielpersonen sich darüber wirklich bewusst sind, stehen diese Informationen Betrügern und Cyberkriminellen gleichermaßen bequem zur Verfügung.

Beispielsweise kann dieselbe ADS-B Exchange-App, mit der Sie die Flüge Ihrer Liebsten in Echtzeit verfolgen, von böswilligen Akteuren ausgenutzt werden, um Ziele zu lokalisieren und für die potenziellen Opfer wenig erfreuliche Pläne zu schmieden.

Extremistische Organisationen: Terroristen sind natürlich ebenso in der Lage, dieselben Open-Source-Informationen als Waffe zu verwenden und so viele Daten wie möglich über potenzielle Ziele zu sammeln.

GitHub: Ein paar naive Suchanfragen auf GitHub reichen aus, um Anmeldeinformationen, Master-Schlüssel, Verschlüsselungs-Keys und Authentifizierungstoken für Apps, Dienste und Cloud-Ressourcen in freigegebenem Open Source Code offenzulegen. Der berüchtigte Hack bei Capital One ist ein Paradebeispiel für einen solchen Angriff.

Google: Böswillige Nutzer können Informationen wie die Standardpasswörter bestimmter Marken und Modelle von IT- und IoT-Geräten googeln - wie Router, Sicherheitskameras, Heimthermostate und so weiter.

OSINT zur Verteidigung einsetzen

Firmen, die OSINT bereits nutzen, um Marktchancen auszuloten und Wettbewerber zu studieren, sollten OSINT auch im Bereich Cybersicherheit einsetzen:

Das OSINT Framework, eine Sammlung von OSINT-Tools, ist ein guter Ausgangspunkt für Unternehmen, sich die Leistungsfähigkeit von OSINT zunutze zu machen. Es hilft Penetrationstestern und Sicherheitsforschern, frei verfügbare und potenziell ausnutzbare Daten zu entdecken und zu zusammenzustellen.

Tools wie Censys und Shodan sind ebenfalls in erster Linie für Penetrationstests konzipiert. Sie ermöglichen es Unternehmen, ihre mit dem Internet verbundenen Assets zu identifizieren und besser zu schützen.

Die übermäßige Weitergabe personenbezogener Daten ist für Personen und die Organisationen, für die sie tätig sind, hoch problematisch. Unternehmen sollten deshalb ihre Mitarbeiter über die sichere und verantwortungsvolle Nutzung sozialer Medien aufklären.

Mitarbeiter sollten kontinuierlich für Cybersicherheit sensibilisiert und zumindest halbjährlich geschult werden. Unangekündigte Cyberangriffe und Phishing-Simulationen sollten Teil der Workshops sein.

Über den Autor:

Etay Maor ist Senior Director of Security Strategy bei Cato Networks. Davor war Maor als Chief Security Officer für IntSights unterwegs und bekleidete leitende Sicherheitspositionen in den Cyber Threats Research Labs von IBM und RSA Security. Er ist außerordentlicher Professor am Boston College und hat einen BA-Titel in Informatik und einen MA in Terrorismusbekämpfung und Cyberterrorismus der Reichman Universität (IDC Herzliya), Tel Aviv.